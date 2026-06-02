"Yildiz, Guler e Calhanoglu elementi chiave": gli elogi alla Turchia di Montella

Kluivert e l'elogio alla Turchia

Patrick Kluivert a TRT Sport elogia la Turchia e il lavoro di Montella: "Bisogna fare i complimenti alla nazionale turca. Ha meritato pienamente la qualificazione alla Coppa del Mondo. Vincenzo Montella ha svolto un lavoro molto importante e gli auguro di continuare ad avere successo anche in futuro. Ci sono giocatori che militano in grandi club all’estero: Arda Guler, Yildiz, Calhanoglu e naturalmente anche i calciatori del Galatasaray. Sono elementi molto importanti per la nazionale turca. Portano esperienza alla squadra".

Guler, Yildiz e Calhanoglu: i talenti della Turchia

L'ex attaccante, che sottolinea anche di tifare Curacao, continua: "Arda è ancora molto giovane, ma gioca nel Real Madrid e ogni giorno acquisisce esperienza accanto a grandi campioni. È importante che riesca a trasferire in nazionale ciò che sta imparando a Madrid. Lo stesso vale per gli altri giocatori della selezione turca. Sono elementi chiave, anzi, sono già i giocatori chiave della nazionale. Auguro loro il meglio e credo che l’atmosfera che accompagnerà la Turchia sarà straordinaria".