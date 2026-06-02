"Yildiz, Guler e Calhanoglu elementi chiave": gli elogi alla Turchia di Montella

Tra le squadre qualificate alla prossima Coppa del Mondo c'è anche la Turchia di Yildiz. Una nazionale in crescita con grandissimi talenti, a partire dal 10 della Juve alle prese ancora con il recupero dal problema accusato nelle ultime gare con i bianconeri. La formazione allenata da Montella potrebbe essere una delle sorprese perché la qualità non manca e, anche senza Kenan, riesce a vincere.
Kluivert e l'elogio alla Turchia
Patrick Kluivert a TRT Sport elogia la Turchia e il lavoro di Montella: "Bisogna fare i complimenti alla nazionale turca. Ha meritato pienamente la qualificazione alla Coppa del Mondo. Vincenzo Montella ha svolto un lavoro molto importante e gli auguro di continuare ad avere successo anche in futuro. Ci sono giocatori che militano in grandi club all’estero: Arda Guler, Yildiz, Calhanoglu e naturalmente anche i calciatori del Galatasaray. Sono elementi molto importanti per la nazionale turca. Portano esperienza alla squadra".
Guler, Yildiz e Calhanoglu: i talenti della Turchia
L'ex attaccante, che sottolinea anche di tifare Curacao, continua: "Arda è ancora molto giovane, ma gioca nel Real Madrid e ogni giorno acquisisce esperienza accanto a grandi campioni. È importante che riesca a trasferire in nazionale ciò che sta imparando a Madrid. Lo stesso vale per gli altri giocatori della selezione turca. Sono elementi chiave, anzi, sono già i giocatori chiave della nazionale. Auguro loro il meglio e credo che l’atmosfera che accompagnerà la Turchia sarà straordinaria".
Olanda, Brasile e la sorpresa Turchia: le favorite Mondiali
Le parole di Kluivert, però, non si fermano qui perché l'ex attaccante sottolinea anche il suo roster di favorite e sorprese: "La mia favorita è naturalmente l’Olanda. Anche la Francia è una squadra molto forte. Poi ci sono Brasile, Argentina, Germania e Spagna, nazionali che arrivano sempre preparate per essere protagoniste. Ma non sottovalutate la Turchia. Assolutamente no. Molti pensano che possa essere una delle grandi sorprese del torneo e io credo che abbia tutte le qualità per riuscirci".
Tra le squadre qualificate alla prossima Coppa del Mondo c'è anche la Turchia di Yildiz. Una nazionale in crescita con grandissimi talenti, a partire dal 10 della Juve alle prese ancora con il recupero dal problema accusato nelle ultime gare con i bianconeri. La formazione allenata da Montella potrebbe essere una delle sorprese perché la qualità non manca e, anche senza Kenan, riesce a vincere.
Kluivert e l'elogio alla Turchia
Patrick Kluivert a TRT Sport elogia la Turchia e il lavoro di Montella: "Bisogna fare i complimenti alla nazionale turca. Ha meritato pienamente la qualificazione alla Coppa del Mondo. Vincenzo Montella ha svolto un lavoro molto importante e gli auguro di continuare ad avere successo anche in futuro. Ci sono giocatori che militano in grandi club all’estero: Arda Guler, Yildiz, Calhanoglu e naturalmente anche i calciatori del Galatasaray. Sono elementi molto importanti per la nazionale turca. Portano esperienza alla squadra".
Guler, Yildiz e Calhanoglu: i talenti della Turchia
L'ex attaccante, che sottolinea anche di tifare Curacao, continua: "Arda è ancora molto giovane, ma gioca nel Real Madrid e ogni giorno acquisisce esperienza accanto a grandi campioni. È importante che riesca a trasferire in nazionale ciò che sta imparando a Madrid. Lo stesso vale per gli altri giocatori della selezione turca. Sono elementi chiave, anzi, sono già i giocatori chiave della nazionale. Auguro loro il meglio e credo che l’atmosfera che accompagnerà la Turchia sarà straordinaria".