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Lukaku scalda i motori mondiali, Cristiano Ronaldo all'assalto dei 100 gol, Marocco show

Per la nazionale di Ridu Garcia in gol anche Tielemans mentre Saibari trascina la formazione allenata da Regragui. Intanto CR7 ha iniziato la preparazione con il suo Portogallo
3 min
LukakuCristiano RonaldoMondiale 2026

Il Belgio supera a Rijeka la Croazia per 2-0 in amichevole grazie alle reti di Youri Tielemans e Romelu Lukaku. La nazionale belga sblocca il match nel primo tempo al 38' con il centrocampista, poi nel finale arriva anche il raddoppio di Lukaku, subentrato al 73' a De Ketelaere e decisivo in pieno recupero al 96', chiudendo definitivamente la gara. Il Belgio è atteso all'esordio nella fase a gironi del prossimo Mondiale il 15 giugno contro l'Egitto, mentre la Croazia inizierà il proprio percorso il 17 giugno contro l'Inghilterra. Il Marocco chiude con una convincente vittoria il proprio percorso di avvicinamento al Mondiale 2026. A Rabat, la nazionale allenata da Walid Regragui ha superato il Madagascar con un netto 4-0 in amichevole, confermando il proprio ottimo stato di forma a pochi giorni dall'inizio della rassegna iridata. Le reti sono state realizzate da Saibari (doppietta) nel primo tempo, Rahimi (rigore) ed El Kaabi nella ripresa. Il Marocco esordirà ai Mondiali 2026 nella notte tra il 13 e 14 giugno contro il Brasile di Carlo Ancelotti.

CR7 inizia la preparazione al Mondiale

Cristiano Ronaldo ha già iniziato la preparazione con il Portogallo in vista del Mondiale 2026. L'attaccante lusitano, che ha postato sui social alcune foto della seduta odierna, arriva all'appuntamento iridato dopo aver conquistato il suo primo titolo con l'Al Nassr, trascinando il club alla vittoria del campionato saudita. A 41 anni, il cinque volte pallone d'oro continua a inseguire nuovi record. Con 974 reti segnate in carriera tra club e nazionale, Ronaldo avrà infatti l'occasione di avvicinarsi ulteriormente allo storico traguardo dei 1.000 gol ufficiali. Il Mondiale negli Stati Uniti, Canada e Messico rappresenterà inoltre la sua sesta partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo, un primato condiviso con pochissimi altri campioni nella storia del calcio e in questa edizione con Lionel Messi (Argentina) e Guillermo Ochoa (Messico).

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