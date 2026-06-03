Il Mondiale come non l’hai mai visto: arrivano gli avatar dei calciatori

Indietro non si torna: l’Intelligenza artificiale si prende il Mondiale . Si chiama Fifa AI Pro , è un assistente avanzato per l’analisi post-partita calcistica, basato sull’intelligenza artificiale. Primo strumento di analisi calcistica di questo tipo, è stato sviluppato assieme a Lenovo e si concentra su analisi approfondite e generazione di report a partire dai dati ufficiali dei match. Combina agenti di IA in grado di interrogare dati strutturati della partita (dati relativi a eventi e tracciamento) con il modello specializzato Fifa Football Language, video e altre fonti di dati per fornire analisi tattiche, analisi delle prestazioni e raccomandazioni strategiche in modo rapido, affidabile e strutturato.

Il Mondiale più tecnologico di sempre: sensori nel pallone e avatar dei giocatori

Insomma la Coppa del mondo che inizierà tra meno di due settimane sarà la più hi-tech della storia. Le nuove tecnologie puntano a migliorare sia il gioco sia l’esperienza dei tifosi. Tra le novità ci sono avatar dei calciatori generati dall’intelligenza artificiale, palloni con sensori e una piattaforma di IA generativa per l’analisi delle squadre. Insomma, la Fifa è entrata nel terzo millennio e con lei tutto il calcio planetario, grazie a strumenti pensati per aiutare arbitri, squadre ed emittenti a ridefinire il modo in cui il gioco viene vissuto in campo e fuori. La tecnologia verrà integrata anche nell’elemento più cruciale di ogni match: il pallone. Il Trionda Fifa World Cup 26, prodotto da Adidas, ha al suo interno un chip con sensore di movimento da 500 hertz che consente agli arbitri di seguirne ogni spostamento, registrando dati 500 volte al secondo.

Fuorigioco, rigori e falli di mano: come l’IA aiuterà gli arbitri

L’aiuto fornito dalla tecnologia sarà fondamentale anche per gli arbitri nell’individuare il cosiddetto kick point, cioè l’esatto momento in cui un giocatore colpisce il pallone, permettendo decisioni sul fuorigioco più rapide e precise. Registrando tutti i tocchi sulla palla che avvengono durante l’azione, il sistema contribuirà anche a individuare falli di mano o episodi da rigore, aspetti che finora era difficile cogliere soltanto attraverso il video.

Avatar 3D e Referee View: la nuova esperienza per tifosi e broadcaster

Ma non è mica finita qui: verranno realizzati inoltre avatar digitali di tutti i 1.248 calciatori del Mondiale per aiutare gli arbitri a prendere decisioni più rapide e offrire una visione più chiara degli episodi in campo. Ogni giocatore sarà sottoposto, prima dell’inizio del Mundial, a una scansione corporea da cui verrà ricavato un modello 3D altamente accurato. Questo dovrebbe rendere più semplice per gli arbitri seguire gli atleti nelle azioni molto veloci o parzialmente coperte. I modelli 3D affiancheranno il fuorigioco semiautomatico, tecnologia che utilizza telecamere piazzate all’interno dello stadio per rilevare la posizione del pallone e dei giocatori 50 volte al secondo. Quando il pallone viene giocato verso un attaccante potenzialmente in offside, gli arbitri nella sala di controllo ricevono un avviso automatico e possono verificare la posizione prima di comunicare la decisione al direttore di gara in campo. I modelli 3D saranno integrati anche nei replay in tempo reale durante la trasmissione ufficiale delle partite, un plus per il pubblico che è allo stadio e pure per chi segue i match in tv da casa. Un altro utilizzo dell’IA durante le partite è la “Referee View”, una telecamera che, grazie all’intelligenza artificiale, trasmetterà immagini stabilizzate agli spettatori da casa e ai tifosi sugli spalti, come se fossero al centro del campo insieme ai giocatori. Con la Fifa AI Pro, insomma, il Mondiale è già nel futuro.