Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mondiali, finisce un’era: la novità sugli inni nazionali annunciata dalla Fifa

In Usa, Messico e Canada andrà in scena un nuovo cerimoniale prima dell'inizio delle gare
1 min

Ai Mondiali di calcio in Usa-Messico-Canada andrà in scena un nuovo cerimoniale prima del via delle partite. Lo ha reso noto la Fifa. Prima del fischio iniziale entreranno in campo tutti i giocatori delle due squadre, anche quelli che siedono in panchina. Durante l'inno nazionale i due gruppi di schiereranno l'uno di fronte all'altro, a ridosso del cerchio di centrocampo. Alle loro spalle ci sarà la bandiera nazionale.

La nota della Fifa

"Ogni giocatore selezionato nella rosa della partita - spiega la Fifa sui propri social - salirà sul palcoscenico per raccogliersi attorno al banner del cerchio centrale per gli inni nazionali, garantendo che ognuno - non solo i titolari - viva quel momento simbolico di orgoglio ed emozione quando rappresenta il proprio paese sul più grande palcoscenico del calcio".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS