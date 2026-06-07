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Iran furioso, visti negati per il Mondiale 2026: "Discriminazione ai massimi livelli"

Continuano a tenere banco le difficoltà che la nazionale asiatica sta incontrando in vista del prossimo Mondiale: ad ospitarla sarà il Messico
Massimo Franchi
1 min
Iran furioso, visti negati per il Mondiale 2026: "Discriminazione ai massimi livelli" © EPA

Proveniente dalla Turchia, dove ha svolto la preparazione premondiale ad Antalya lontano dai bombardamenti americani, la Nazionale iraniana è atterrata nella notte a Tijuana, in Messico, portandosi dietro una caterva di polemiche e di accuse contro il governo Trump che ha negato il visto d’ingresso negli Usa a 13 membri della delegazione tra staff tecnico, dirigenziale, amministrativo e di supporto. Tra questi spicca l’esclusione di Mehdi Taj

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