Mondiali 2026, campo di allenamento circondato da serpenti velenosi: piani stravolti per una squadra

La Svizzera si presenta al Mondiale 2026 con già qualche grattacapo da gestire. Il primo era stato quello legato a Breel Embolo: l'attaccante del Rennes ha avuto problemi con l'ESTA che non gli hanno permesso di partire insieme al resto della squadra, salvo poi ottenere il visto e raggiungere i compagni nella serata di venerdì. Ma è il secondo problema a essere decisamente più bizzarro. La nazionale elvetica ha la propria base a San Diego e il ct Yakin aveva pianificato di far spostare la squadra in bicicletta ogni giorno dall'hotel al centro sportivo, percorrendo un tragitto di 7 km. Un'idea all'insegna del benessere fisico e della routine, che però si è scontrata con la realtà del territorio californiano.