Mondiali 2026, campo di allenamento circondato da serpenti velenosi: piani stravolti per una squadra

La Svizzera si presenta al Mondiale 2026 con già qualche grattacapo da gestire. Il primo era stato quello legato a Breel Embolo: l'attaccante del Rennes ha avuto problemi con l'ESTA che non gli hanno permesso di partire insieme al resto della squadra, salvo poi ottenere il visto e raggiungere i compagni nella serata di venerdì. Ma è il secondo problema a essere decisamente più bizzarro. La nazionale elvetica ha la propria base a San Diego e il ct Yakin aveva pianificato di far spostare la squadra in bicicletta ogni giorno dall'hotel al centro sportivo, percorrendo un tragitto di 7 km. Un'idea all'insegna del benessere fisico e della routine, che però si è scontrata con la realtà del territorio californiano.
Serpenti al centro sportivo e cambio di programma
Il campo di allenamento della Svizzera è infatti circondato da serpenti velenosi. Per questo motivo le autorità locali hanno imposto alla nazionale elvetica di recarsi al centro sportivo esclusivamente in pullman, vietando inoltre l'accesso alle aree circostanti ricche di vegetazione dove i rettili potrebbero essere nascosti. Niente più pedalate all'aria aperta, quindi. Per la Svizzera il Mondiale inizia già con un piccolo ma inaspettato cambio di programma.