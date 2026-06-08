Mondiali 2026, attimi di paura per l'Inghilterra: spari vicino al campo di allenamento, le ultime

Ancora problemi per i Mondiali 2026 . Dopo l'invasione da parte di serpenti velenosi al campo di allenamento della Svizzera a San Diego , anche la situazione a Kansas City, non sembra essere delle più rosee. Nella città del Missouri infatti verrà ospitata l' Inghilterra , che al momento si trova ancora a Palm Beach, Florida, per completare la preparazione in vista dell'inizio del torneo. Nella notte tra sabato e domenica è avvenuta però una sparatoria nei pressi della struttura che ospiterà la nazionale dei Tre Leoni, non ancora giunta in città. A questo punto, dato che non sono stati ancora identificati i colpevoli, chissà se l'Inghilterra - e le altre due nazionali che dovrebbero soggiornare a Kansas City - sceglierà di rimanere in città. Sentito in merito, un rappresentante della FA non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

La sparatoria

La polizia di Kansas City ha riportato l'avvenimento di una sparatoria a Troost Avenue, che dista sole quattro miglia dallo Swope Soccer Village: la struttura che ospiterà l'Inghilterra durante tutto il corso della Coppa del Mondo. Le forze dell'ordine sono state avvertite intorno alle quattro del mattino e, una volta giunte sul posto, hanno trovato una larga folla in preda al caos. Il capitano del dipartimento della polizia di Kansas City ha riferito inizialmente che tre donne erano state portate all'ospedale, arrivando poi al conto finale di nove feriti, fortunamente nessuno in pericolo di vita. Al momento non risultano sospetti in stato di fermo, mentre la situazione rimane costantemente monitorata, con la zona sottoposta a pattugliamento costante. L'Inghilterra arriverà a Kansas City il 13 giugno, rimanendovi poi per tutto il resto della competizione, insieme ad Argentina e Paesi Bassi, che però utilizzeranno strutture diverse da quella dei Tre Leoni.