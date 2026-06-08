"Eriksen sta bene, presto sarà dimesso": il medico della Danimarca rassicura tutti

Rimangono ancora molti interrogativi senza risposta sul malore di Christian Eriksen, che si è accasciato a terra durante la partita internazionale contro l'Ucraina domenica sera. Il medico della nazionale, Morten Boesen, ha fornito un nuovo aggiornamento sulle condizioni del calciatore tramite la DBU lunedì mattina. "Ho parlato con Christian stamattina e sta bene. È con la sua famiglia ed è di buon umore. Si prevede che possa essere dimesso presto e tornare a casa", ha dichiarato a DBU su X. Inizialmente, il medico della nazionale, Morten Boesen, aveva affermato che probabilmente era stato il defibrillatore impiantabile (Icd) del calciatore a erogare la scarica elettrica.
Eriksen, tutto il supporto dei tifosi
Il profilo Instagram di Eriksen è inondato di messaggi di supporto da parte di fan di tutto il mondo: 'Dio sia con te', 'Guarisci presto. Ma credo che per ora basti, fratello', "Non te lo meriti. Spero che tu stia bene", e quanto si legge nei post. I saluti arrivano da tifosi di diversi Paesi, tra cui Italia, Ucraina, Germania e Azerbaigian, che non hanno dimenticato quanto accaduto durante la fase finale del Campionato Europeo del 2021. A quasi cinque anni dal malore di Christian Eriksen a Parken, durante la partita d'esordio della Danimarca agli Europei contro la Finlandia, le terribili scene si sono ripetute domenica sera a Odense. Eriksen si è accasciato in campo ma a differenza del 2021, stavolta si è ripreso rapidamente. Il suo defibrillatore, il dispositivo ICD, ha svolto il suo compito e ha ripristinato la regolarità del suo ritmo cardiaco.