"Eriksen sta bene, presto sarà dimesso": il medico della Danimarca rassicura tutti

Rimangono ancora molti interrogativi senza risposta sul malore di Christian Eriksen , che si è accasciato a terra durante la partita internazionale contro l'Ucraina domenica sera . Il medico della nazionale, Morten Boesen , ha fornito un nuovo aggiornamento sulle condizioni del calciatore tramite la DBU lunedì mattina. "Ho parlato con Christian stamattina e sta bene. È con la sua famiglia ed è di buon umore. Si prevede che possa essere dimesso presto e tornare a casa", ha dichiarato a DBU su X. Inizialmente, il medico della nazionale, Morten Boesen, aveva affermato che probabilmente era stato il defibrillatore impiantabile (Icd) del calciatore a erogare la scarica elettrica .

Eriksen, tutto il supporto dei tifosi

Il profilo Instagram di Eriksen è inondato di messaggi di supporto da parte di fan di tutto il mondo: 'Dio sia con te', 'Guarisci presto. Ma credo che per ora basti, fratello', "Non te lo meriti. Spero che tu stia bene", e quanto si legge nei post. I saluti arrivano da tifosi di diversi Paesi, tra cui Italia, Ucraina, Germania e Azerbaigian, che non hanno dimenticato quanto accaduto durante la fase finale del Campionato Europeo del 2021. A quasi cinque anni dal malore di Christian Eriksen a Parken, durante la partita d'esordio della Danimarca agli Europei contro la Finlandia, le terribili scene si sono ripetute domenica sera a Odense. Eriksen si è accasciato in campo ma a differenza del 2021, stavolta si è ripreso rapidamente. Il suo defibrillatore, il dispositivo ICD, ha svolto il suo compito e ha ripristinato la regolarità del suo ritmo cardiaco.