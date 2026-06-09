Mondiali 2026, le designazioni arbitrali: c'è anche Di Bello in una delle prime quattro gare

A due giorni dall'inizio della ventitreesima edizione della Coppa del Mondo , la FIFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le prime quattro gare della competizione. Tra i nomi scelti figura anche quello dell'italiano Marco Di Bello , inserito nello staff VAR del secondo incontro in programma. Le prime sfide vedranno impegnate rappresentative provenienti da quattro continenti, con arbitri e ufficiali di gara selezionati da diverse federazioni nazionali. Cresce così l'attesa per il fischio d'inizio della manifestazione mondiale.

Messico-Sudafrica, direzione affidata a Sampaio

La partita inaugurale tra Messico e Sudafrica sarà diretta dal brasiliano Sampaio. Ad assisterlo ci saranno i connazionali Pires e Boschilia, mentre il paraguayano Benitez ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. In sala VAR opererà il colombiano Gallo, affiancato dal cileno Lara e dal francese Brisard come Support VAR.

Arbitro: Sampaio (BRA)

Assistenti: Pires (BRA)

Boschilia (BRA)

IV Uomo: Benitez (PAR)

VAR: Gallo (COL)

A-VAR: Lara (CHI)

Support VAR: Brisard (FRA)

Corea del Sud-Repubblica Ceca, c'è anche Di Bello

Per la sfida tra Corea del Sud e Repubblica Ceca la FIFA ha scelto una squadra arbitrale guidata dall'egiziano Mohamed. Gli assistenti saranno Abouelregal e Hossam Taha, anch'essi provenienti dall'Egitto, con il costaricano Calderon designato come quarto uomo. Particolare rilievo per la presenza dell'italiano Marco Di Bello, chiamato a svolgere il ruolo di Support VAR. In cabina di regia video lavoreranno inoltre l'egiziano Ashour come VAR e lo statunitense Dickerson come assistente VAR.