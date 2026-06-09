Mondiali 2026, le designazioni arbitrali: c'è anche Di Bello in una delle prime quattro gare

A due giorni dall'inizio della ventitreesima edizione della Coppa del Mondo, la FIFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le prime quattro gare della competizione. Tra i nomi scelti figura anche quello dell'italiano Marco Di Bello, inserito nello staff VAR del secondo incontro in programma. Le prime sfide vedranno impegnate rappresentative provenienti da quattro continenti, con arbitri e ufficiali di gara selezionati da diverse federazioni nazionali. Cresce così l'attesa per il fischio d'inizio della manifestazione mondiale.
Messico-Sudafrica, direzione affidata a Sampaio
La partita inaugurale tra Messico e Sudafrica sarà diretta dal brasiliano Sampaio. Ad assisterlo ci saranno i connazionali Pires e Boschilia, mentre il paraguayano Benitez ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. In sala VAR opererà il colombiano Gallo, affiancato dal cileno Lara e dal francese Brisard come Support VAR.
- Arbitro: Sampaio (BRA)
- Assistenti: Pires (BRA)
- Boschilia (BRA)
- IV Uomo: Benitez (PAR)
- VAR: Gallo (COL)
- A-VAR: Lara (CHI)
- Support VAR: Brisard (FRA)
Corea del Sud-Repubblica Ceca, c'è anche Di Bello
Per la sfida tra Corea del Sud e Repubblica Ceca la FIFA ha scelto una squadra arbitrale guidata dall'egiziano Mohamed. Gli assistenti saranno Abouelregal e Hossam Taha, anch'essi provenienti dall'Egitto, con il costaricano Calderon designato come quarto uomo. Particolare rilievo per la presenza dell'italiano Marco Di Bello, chiamato a svolgere il ruolo di Support VAR. In cabina di regia video lavoreranno inoltre l'egiziano Ashour come VAR e lo statunitense Dickerson come assistente VAR.
- Arbitro: Mohamed (EGY)
- Assistenti: Abouelregal (EGY)
- Hossam Taha (EGY)
- IV Uomo: Calderon (CRI)
- VAR: Ashour (EGY)
- A-VAR: Dickerson (USA)
- Support VAR: Di Bello (ITA)
Canada-Bosnia, arbitraggio argentino
Sarà l'argentino Tello a dirigere il confronto tra Canada e Bosnia. I connazionali Belatti e Chade saranno gli assistenti di linea, mentre il saudita Alturais fungerà da quarto ufficiale. Al VAR spazio a Mastrangelo, supportato dall'uruguaiano Garcia e dal nicaraguense Guzman.
- Arbitro: Tello (ARG)
- Assistenti: Belatti (ARG)
- Chade (ARG)
- IV Uomo: Alturais (SAU)
- VAR: Mastrangelo (ARG)
- A-VAR: Garcia (URY)
- Support VAR: Guzman (NIC)
Stati Uniti-Paraguay, fischietto a Makkelie
La gara tra Stati Uniti e Paraguay sarà affidata all'olandese Makkelie. Con lui gli assistenti Steegstra e De Vries, entrambi dei Paesi Bassi, mentre il giapponese Araki sarà il quarto uomo. La squadra VAR sarà composta dallo spagnolo Del Cerro Grande, dall'olandese Higler e dal qatariota Almarri nel ruolo di Support VAR.
- Arbitro: Makkelie (NED)
- Assistenti: Steegstra (NED)
- De Vries (NED)
- IV Uomo: Araki (JAP)
- VAR: Del Cerro Grande (ESP)
- A-VAR: Higler (NED)
- Support VAR: Almarri (QAT)
A due giorni dall'inizio della ventitreesima edizione della Coppa del Mondo, la FIFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le prime quattro gare della competizione. Tra i nomi scelti figura anche quello dell'italiano Marco Di Bello, inserito nello staff VAR del secondo incontro in programma. Le prime sfide vedranno impegnate rappresentative provenienti da quattro continenti, con arbitri e ufficiali di gara selezionati da diverse federazioni nazionali. Cresce così l'attesa per il fischio d'inizio della manifestazione mondiale.
Messico-Sudafrica, direzione affidata a Sampaio
La partita inaugurale tra Messico e Sudafrica sarà diretta dal brasiliano Sampaio. Ad assisterlo ci saranno i connazionali Pires e Boschilia, mentre il paraguayano Benitez ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. In sala VAR opererà il colombiano Gallo, affiancato dal cileno Lara e dal francese Brisard come Support VAR.
- Arbitro: Sampaio (BRA)
- Assistenti: Pires (BRA)
- Boschilia (BRA)
- IV Uomo: Benitez (PAR)
- VAR: Gallo (COL)
- A-VAR: Lara (CHI)
- Support VAR: Brisard (FRA)
Corea del Sud-Repubblica Ceca, c'è anche Di Bello
Per la sfida tra Corea del Sud e Repubblica Ceca la FIFA ha scelto una squadra arbitrale guidata dall'egiziano Mohamed. Gli assistenti saranno Abouelregal e Hossam Taha, anch'essi provenienti dall'Egitto, con il costaricano Calderon designato come quarto uomo. Particolare rilievo per la presenza dell'italiano Marco Di Bello, chiamato a svolgere il ruolo di Support VAR. In cabina di regia video lavoreranno inoltre l'egiziano Ashour come VAR e lo statunitense Dickerson come assistente VAR.
- Arbitro: Mohamed (EGY)
- Assistenti: Abouelregal (EGY)
- Hossam Taha (EGY)
- IV Uomo: Calderon (CRI)
- VAR: Ashour (EGY)
- A-VAR: Dickerson (USA)
- Support VAR: Di Bello (ITA)