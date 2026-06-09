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Mondiali 2026, le designazioni arbitrali: c'è anche Di Bello in una delle prime quattro gare

Mancano 48 ore al via della competizione: il fischietto italiano scelto dalla FIFA per la prima giornata della fase a gironi

A due giorni dall'inizio della ventitreesima edizione della Coppa del Mondo, la FIFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le prime quattro gare della competizione. Tra i nomi scelti figura anche quello dell'italiano Marco Di Bello, inserito nello staff VAR del secondo incontro in programma. Le prime sfide vedranno impegnate rappresentative provenienti da quattro continenti, con arbitri e ufficiali di gara selezionati da diverse federazioni nazionali. Cresce così l'attesa per il fischio d'inizio della manifestazione mondiale.

Messico-Sudafrica, direzione affidata a Sampaio

La partita inaugurale tra Messico e Sudafrica sarà diretta dal brasiliano Sampaio. Ad assisterlo ci saranno i connazionali Pires e Boschilia, mentre il paraguayano Benitez ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. In sala VAR opererà il colombiano Gallo, affiancato dal cileno Lara e dal francese Brisard come Support VAR.

  • Arbitro: Sampaio (BRA)
  • Assistenti: Pires (BRA)
  • Boschilia (BRA)
  • IV Uomo: Benitez (PAR)
  • VAR: Gallo (COL)
  • A-VAR: Lara (CHI)
  • Support VAR: Brisard (FRA)

Corea del Sud-Repubblica Ceca, c'è anche Di Bello

Per la sfida tra Corea del Sud e Repubblica Ceca la FIFA ha scelto una squadra arbitrale guidata dall'egiziano Mohamed. Gli assistenti saranno Abouelregal e Hossam Taha, anch'essi provenienti dall'Egitto, con il costaricano Calderon designato come quarto uomo. Particolare rilievo per la presenza dell'italiano Marco Di Bello, chiamato a svolgere il ruolo di Support VAR. In cabina di regia video lavoreranno inoltre l'egiziano Ashour come VAR e lo statunitense Dickerson come assistente VAR.

  • Arbitro: Mohamed (EGY)
  • Assistenti: Abouelregal (EGY)
  • Hossam Taha (EGY)
  • IV Uomo: Calderon (CRI)
  • VAR: Ashour (EGY)
  • A-VAR: Dickerson (USA)
  • Support VAR: Di Bello (ITA)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Canada-Bosnia, arbitraggio argentino

Sarà l'argentino Tello a dirigere il confronto tra Canada e Bosnia. I connazionali Belatti e Chade saranno gli assistenti di linea, mentre il saudita Alturais fungerà da quarto ufficiale. Al VAR spazio a Mastrangelo, supportato dall'uruguaiano Garcia e dal nicaraguense Guzman.

  • Arbitro: Tello (ARG)
  • Assistenti: Belatti (ARG)
  • Chade (ARG)
  • IV Uomo: Alturais (SAU)
  • VAR: Mastrangelo (ARG)
  • A-VAR: Garcia (URY)
  • Support VAR: Guzman (NIC)

Stati Uniti-Paraguay, fischietto a Makkelie

La gara tra Stati Uniti e Paraguay sarà affidata all'olandese Makkelie. Con lui gli assistenti Steegstra e De Vries, entrambi dei Paesi Bassi, mentre il giapponese Araki sarà il quarto uomo. La squadra VAR sarà composta dallo spagnolo Del Cerro Grande, dall'olandese Higler e dal qatariota Almarri nel ruolo di Support VAR.

  • Arbitro: Makkelie (NED)
  • Assistenti: Steegstra (NED)
  • De Vries (NED)
  • IV Uomo: Araki (JAP)
  • VAR: Del Cerro Grande (ESP)
  • A-VAR: Higler (NED)
  • Support VAR: Almarri (QAT)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

A due giorni dall'inizio della ventitreesima edizione della Coppa del Mondo, la FIFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le prime quattro gare della competizione. Tra i nomi scelti figura anche quello dell'italiano Marco Di Bello, inserito nello staff VAR del secondo incontro in programma. Le prime sfide vedranno impegnate rappresentative provenienti da quattro continenti, con arbitri e ufficiali di gara selezionati da diverse federazioni nazionali. Cresce così l'attesa per il fischio d'inizio della manifestazione mondiale.

Messico-Sudafrica, direzione affidata a Sampaio

La partita inaugurale tra Messico e Sudafrica sarà diretta dal brasiliano Sampaio. Ad assisterlo ci saranno i connazionali Pires e Boschilia, mentre il paraguayano Benitez ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. In sala VAR opererà il colombiano Gallo, affiancato dal cileno Lara e dal francese Brisard come Support VAR.

  • Arbitro: Sampaio (BRA)
  • Assistenti: Pires (BRA)
  • Boschilia (BRA)
  • IV Uomo: Benitez (PAR)
  • VAR: Gallo (COL)
  • A-VAR: Lara (CHI)
  • Support VAR: Brisard (FRA)

Corea del Sud-Repubblica Ceca, c'è anche Di Bello

Per la sfida tra Corea del Sud e Repubblica Ceca la FIFA ha scelto una squadra arbitrale guidata dall'egiziano Mohamed. Gli assistenti saranno Abouelregal e Hossam Taha, anch'essi provenienti dall'Egitto, con il costaricano Calderon designato come quarto uomo. Particolare rilievo per la presenza dell'italiano Marco Di Bello, chiamato a svolgere il ruolo di Support VAR. In cabina di regia video lavoreranno inoltre l'egiziano Ashour come VAR e lo statunitense Dickerson come assistente VAR.

  • Arbitro: Mohamed (EGY)
  • Assistenti: Abouelregal (EGY)
  • Hossam Taha (EGY)
  • IV Uomo: Calderon (CRI)
  • VAR: Ashour (EGY)
  • A-VAR: Dickerson (USA)
  • Support VAR: Di Bello (ITA)

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