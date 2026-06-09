La Spagna è pronta per il Mondiale: 3-1 al Perù nell'ultimo test amichevole

Vittoria convincente della Spagna nell'ultimo test amichevole prima dei Mondiali in programma dall'11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico. All'Estadio Cuauhtemoc di Puebla (Messico), a 2.100 metri di altitudine, i campioni d'Europa superano il Perù per 3-1 nonostante l'assenza di Lamine Yamal e Nico Williams, alle prese con il recupero dai recenti infortuni, mettendosi così alle spalle il pareggio contro l'Iraq (1-1) di cinque giorni fa. La Roja di Luis de la Fuente farà il proprio debutto nel torneo iridato lunedì 15 giugno contro Capo Verde - Arabia Saudita e Uruguay le altre due Nazionali inserito nel Gruppo H -.