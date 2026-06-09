La Spagna è pronta per il Mondiale: 3-1 al Perù nell'ultimo test amichevole

Vittoria convincente della Spagna nell'ultimo test amichevole prima dei Mondiali in programma dall'11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico. All'Estadio Cuauhtemoc di Puebla (Messico), a 2.100 metri di altitudine, i campioni d'Europa superano il Perù per 3-1 nonostante l'assenza di Lamine Yamal e Nico Williams, alle prese con il recupero dai recenti infortuni, mettendosi così alle spalle il pareggio contro l'Iraq (1-1) di cinque giorni fa. La Roja di Luis de la Fuente farà il proprio debutto nel torneo iridato lunedì 15 giugno contro Capo Verde - Arabia Saudita e Uruguay le altre due Nazionali inserito nel Gruppo H -.
Spagna, solo sorrisi prima del Mondiale
Pronti-via e dopo appena due giri di lancette la Spagna passa in vantaggio con un tiro preciso di Mikel Oyarzabal. Poco dopo la mezz'ora arriva anche il raddoppio di Pedri che mette in ghiaccio il risultato. Nella ripresa inizia la solita girandola di cambi per evitare infortuni prima dell'esordio Mondiale, ma il copione non cambia: al 53' ecco il tris con l'autogol del portiere di casa Pedro Gallese. I sudamericani, però, non si arrendono e accorciano le distanze con Jairo Velez Cedeno al 66'. Il punteggio non cambia più fino al triplice fischio.
Con questa vittoria la Spagna porta dunque a 30 la sua striscia di imbattibilità nei tempi regolamentari (aveva perso ai rigori contro il Portogallo nella finale di Nations League dello scorso anno): l'ultimo ko risale addirittura al 22 marzo 2024, quando una rete di Daniel Munoz decise l'amichevole contro la Colombia.