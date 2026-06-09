Mondiali 2026 su Dazn e Rai, il calendario completo di tutte le partite con i match in chiaro

Il programma e i format della Rai

La Rai invece si è aggiudicata la trasmissione - in chiaro - di 35 partite su 104, così suddivise: 17 partite della fase a gironi, 6 partite dei sedicesimi di finale, 4 degli ottavi di finale e tutti i quarti di finale, le semifinali e le finali. Anche la televisione di stato accompagnerà la trasmissione delle gare con format originali. All'interno di "Uno Mattina News" (Rai 1) sono previsti 15 minuti di contributi giornalieri dal 12 giugno al 19 luglio. Inoltre dal lunedì al venerdì spazio a "UnoMattina Mondiali" e "Tg1 Mondiali" con Stefano Orsini, Giovanna Carollo e Paolo Maggioni. Si entrerà anche nel vivo con la rubrica giornaliera "Dribbling Mondiali" (Rai 2), della durata di 40 minuti, tutti i giorni alle 14. Nel palinsesto anche la rubrica "Italia chiama America" (Rai 2), dall'11 giugno al 19 luglio, tutti i giorni alle 18,35. Poi il "Pre e Post Partita della sera" con Paola Ferrari e Simona Rolandi e con Marco Tardelli e Roberto Falcao. Infine, il programma "Notti Mondiali", in seconda serata su Rai 1, con orario e durata variabili dopo le partite in diretta, per un totale di 34 puntate nell'arco della manifestazione condotto da Alessandro Antinelli.