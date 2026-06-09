Mondiali 2026 su Dazn e Rai, il calendario completo di tutte le partite con i match in chiaro

Il Mondiale 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico è ormai alle porte. La rassegna iridata avrà inizio giovedì 11 giugno e terminerà domenica 19 luglio. Sono 104 le partite a cui assisteremo - nonostante l'amara eliminazione dell'Italia per mano della Bosnia -, a partire dal match inaugurale fra Messico e Sudafrica, fino ad arrivare alla finale che si giocherà al MetLife Stadium in New Jersey. Si tratta del primo Mondiale che comprende 48 formazioni e anche una Coppa del Mondo caratterizzata dai fusi orari, date le ampie distanze tra le varie città che ospiteranno le partite, infatti la maggior parte delle gare si giocheranno quando nel nostro paese è notte. Sono Dazn (a pagamento) e la Rai (in chiaro) ad essersi aggiudicati i diritti per la trasmissione delle partite, con l'emittente inglese ad avere la totalità degli incontri di questa Coppa del Mondo.
Il programma e i format di Dazn
Dazn trasmetterà - con telecronaca in italiano - tutte e 104 le gare, di cui la bellezza di 69 incontri in esclusiva tra cui spiccano l'esordio dei padroni di casa degli Stati Uniti e quelli di Germania, Spagna, Argentina e Portogallo. Per accedere ai contenuti sarà pertanto necessario sottoscrivere un abbonamento, ma l'emittente inglese non si limiterà di certo a trasmettere semplicemente i match, offrendo agli spettatori un'ampia gamma di format che andranno ad accompagnare e analizzare la rassegna iridata 2026. Si parte con "Wake Cup", il morning show in onda dalle 8:00 alle 8:30. Poi nel pomeriggio il testimone passa a "Copa Mundial", mentre la sera scatterà l'ora di "Time Square - l'ora del Mondiale", il prime time show di Dazn condotto da Diletta Leotta con il giornalista Marco Russo accompagnati dai talent di Dazn: Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Alessandro Matri, Hernanes Il Profeta, Dario Marcolin, Cristian Brocchi, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Antonio Di Gennaro e Alessandro Budel. E poi anche un gradito bis per i fan della Serie A con la rubrica "Bordocam" versione Mondiali, il format che ha ottenuto il maggior riscontro dal pubblico durante questa stagione. Un modo per scoprire i retroscena della competizione più importante.
Il programma e i format della Rai
La Rai invece si è aggiudicata la trasmissione - in chiaro - di 35 partite su 104, così suddivise: 17 partite della fase a gironi, 6 partite dei sedicesimi di finale, 4 degli ottavi di finale e tutti i quarti di finale, le semifinali e le finali. Anche la televisione di stato accompagnerà la trasmissione delle gare con format originali. All'interno di "Uno Mattina News" (Rai 1) sono previsti 15 minuti di contributi giornalieri dal 12 giugno al 19 luglio. Inoltre dal lunedì al venerdì spazio a "UnoMattina Mondiali" e "Tg1 Mondiali" con Stefano Orsini, Giovanna Carollo e Paolo Maggioni. Si entrerà anche nel vivo con la rubrica giornaliera "Dribbling Mondiali" (Rai 2), della durata di 40 minuti, tutti i giorni alle 14. Nel palinsesto anche la rubrica "Italia chiama America" (Rai 2), dall'11 giugno al 19 luglio, tutti i giorni alle 18,35. Poi il "Pre e Post Partita della sera" con Paola Ferrari e Simona Rolandi e con Marco Tardelli e Roberto Falcao. Infine, il programma "Notti Mondiali", in seconda serata su Rai 1, con orario e durata variabili dopo le partite in diretta, per un totale di 34 puntate nell'arco della manifestazione condotto da Alessandro Antinelli.
Il calendario dei gironi
Giovedì 11 giugno
Ore 21:00 - Messico-Sudafrica: Dazn e Rai
Venerdì 12 giugno
Ore 04:00 - Corea del Sud-Repubblica Ceca: Dazn
Ore 21:00 - Canada-Bosnia: Dazn e Rai
Sabato 13 giugno
Ore 03:00 - Stati Uniti-Paraguay: Dazn
Ore 21:00 - Qatar-Svizzera: Dazn
Domenica 14 giugno
Ore 00:00 - Brasile-Marocco: Dazn e Rai
Ore 03:00 - Haiti-Scozia: Dazn
Ore 06:00 - Australia-Turchia: Dazn
Ore 19:00 - Germania-Curacao: Dazn
Ore 22:00 - Olanda-Giappone: Dazn e Rai
Lunedì 15 giugno
Ore 01:00 - Costa d'Avorio-Ecuador: Dazn
Ore 04:00 - Svezia-Tunisia: Dazn
Ore 18:00 - Spagna-Capoverde: Dazn
Ore 21:00 - Belgio-Egitto: Dazn e Rai
Martedì 16 giugno
Ore 00:00 - Arabia Saudita-Uruguay: Dazn
Ore 03:00 - Iran-Nuova-Zelanda: Dazn
Ore 21:00 - Francia-Senegal: Dazn e Rai
Mercoledì 17 giugno
Ore 00:00 - Iraq-Norvegia: Dazn
Ore 03:00 - Argentina-Algeria: Dazn
Ore 06:00 - Austria-Giordania: Dazn
Ore 19:00 - Portogallo-RD Congo: Dazn
Ore 22:00 - Inghilterra-Croazia: Dazn e Rai
Giovedì 18 giugno
Ore 01:00 - Ghana-Panama: Dazn
Ore 04:00 - Uzbekistan-Colombia: Dazn
Ore 18:00 - Repubblica Ceca-Sudafrica: Dazn
Ore 21:00 - Svizzera-Bosnia: Dazn e Rai
Venerdì 19 giugno
Ore 00:00 - Canada-Qatar: Dazn
Ore 03:00 - Messico-Corea del Sud: Dazn
Ore 21:00 - Stati Uniti-Australia: Dazn e Rai
Sabato 20 giugno
Ore 00:00 - Scozia-Marocco: Dazn
Ore 02:30 - Brasile-Haiti: Dazn
Ore 05:00 - Turchia-Paraguay: Dazn
Ore 19:00 - Olanda-Svezia: Dazn
Ore 22:00 - Germania-Costa d'Avorio: Dazn e Rai
Domenica 21 giugno
Ore 02:00 - Ecuador-Curacao: Dazn
Ore 06:00 - Tunisia-Giappone: Dazn
Ore 18:00 - Spagna-Arabia Saudita: Dazn e Rai*
Ore 21:00 - Belgio-Iran: Dazn e Rai*
*La Rai trasmetterà una delle due partite
Lunedì 22 giugno
Ore 00:00 - Uruguay-Capo Verde: Dazn
Ore 03:00 - Nuova Zelanda-Egitto: Dazn
Ore 19:00 - Argentina-Austria: Dazn e Rai
Ore 23:00 - Francia-Iraq: Dazn
Martedì 23 giugno
Ore 02:00 - Norvegia-Senegal: Dazn
Ore 05:00 - Giordania-Algeria: Dazn
Ore 19:00 - Portogallo-Uzbekistan: Dazn
22:00 - Inghilterra-Ghana: Dazn e Rai
Mercoledì 24 giugno
Ore 01:00 - Panama-Croazia: Dazn
Ore 04:00 - Colombia-RD Congo: Dazn
Ore 21:00 - Svizzera-Canada: Dazn e Rai
Ore 21:00 - Bosnia-Qatar: Dazn
Giovedì 25 giugno
Ore 00:00 - Marocco-Haiti: Dazn
Ore 00:00 - Scozia-Brasile: Dazn
Ore 03:00 - Repubblica Ceca-Messico: Dazn
Ore 03:00 - Sudafrica-Corea del Sud: Dazn
Ore 22:00 - Curacao-Costa d'Avorio: Dazn
Ore 22:00 - Ecuador-Germania: Dazn e Rai
Venerdì 26 giugno
Ore 01:00 - Tunisia-Olanda: Dazn
Ore 01:00 - Giappone-Svezia: Dazn
Ore 04:00 - Turchia-Stati Uniti: Dazn
Ore 04:00 - Paraguay-Australia: Dazn
Ore 21:00 - Norvegia-Francia: Dazn e Rai
Ore 21:00 - Senegal-Iraq: Dazn
Sabato 27 giugno
Ore 02:00 - Capo Verde-Arabia Saudita: Dazn
Ore 02:00 - Uruguay-Spagna: Dazn
Ore 05:00 - Nuova Zelanda-Belgio: Dazn
Ore 05:00 - Egitto-Iran: Dazn
Ore 23:00 - Panama-Inghilterra: Dazn e Rai
Ore 23:00 - Croazia-Ghana: Dazn
Domenica 28 giugno
Ore 01:30 - Colombia-Portogallo: Dazn
Ore 01:30 - RD Congo-Uzbekistan: Dazn
Ore 04:00 - Algeria-Austria: Dazn
Ore 04:00 - Giordania-Argentina: Dazn
Il calendario dei sedicesimi di finale
Domenica 28 giugno
Ore 21:00 - 2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo B: Dazn e Rai
Lunedì 29 giugno
Ore 19:00 – 1ª Gruppo C vs 2ª Gruppo F: Dazn
Ore 22:30 – 1ª Gruppo E vs Migliore 3ª (A/B/C/D/F): Dazn e Rai
Martedì 30 giugno
Ore 03:00 – 1ª Gruppo F vs 2ª Gruppo C: Dazn
Ore 19:00 – 2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo I: Dazn e Rai*
Ore 23:00 – 1ª Gruppo I vs Migliore 3ª (C/D/F/G/H): Dazn e Rai*
*La Rai trasmetterà una delle due partite
Mercoledì 1 luglio
Ore 03:00 – 1ª Gruppo A vs Migliore 3ª (C/E/F/H/I): Dazn
Ore 18:00 – 1ª Gruppo L vs Migliore 3ª (E/H//I/J/K): Dazn
Ore 22:00 – 1ª Gruppo G vs Migliore 3ª (A/E/H/I/J): Dazn e Rai
Giovedì 2 luglio
Ore 02:00 – 1ª Gruppo D vs Migliore 3ª (da B/E/F/I/J): Dazn
Ore 21:00 – 1ª Gruppo H vs 2ª Gruppo J: Dazn e Rai
Venerdì 3 luglio
Ore 01:00 – 2ª Gruppo K vs 2ª Gruppo L: Dazn
Ore 05:00 – 1ª Gruppo B vs Migliore 3ª (E/F/G/I/J): Dazn
Ore 21:00 – 2ª Gruppo D vs 2ª Gruppo G: Dazn e Rai
Sabato 4 luglio
Ore 00:00 – 1ª Gruppo J vs 2ª Gruppo H: Dazn
Ore 04:00 – 1ª Gruppo K vs Migliore 3ª (D/E/I/J/L): Dazn
Il calendario di ottavi e quarti di finale
Ottavi di finale
Sabato 4 luglio
Ore 19:00 – 1° ottavo a Filadelfia: Dazn
Ore 22:00 – 2° ottavo a Houston: Dazne Rai
Domenica 5 luglio
Ore 22:00 – 3° ottavo a New York/New Jersey: Dazn e Rai
Lunedì 6 luglio
Ore 02:00 – 4° ottavo a Città del Messico: Dazn
Ore 21:00 – 5° ottavo a Dallas: Dazn e Rai
Martedì 7 luglio
Ore 02:00 – 6° ottavo a Seattle: Dazn
Ore 18:00 – 7° ottavo ad Atlanta: Dazn
Ore 22:00 – 8° ottavo a Vancouver: Dazn e Rai
Quarti di finale
Giovedì 9 luglio
Ore 22:00 – 1° quarto a Boston: Dazn e Rai
Venerdì 10 luglio
Ore 21:00 – 2° quarto a Los Angeles: Dazn e Rai
Sabato 11 luglio
Ore 23:00 – 3° quarto a Miami: Dazn e Rai
Domenica 12 luglio
Ore 03:00 – 4° quarto a Kansas City: Dazn e Rai
Il calendario delle semifinali e della finale
Semifinali
Martedì 14 luglio
Ore 21:00 – 1ª semifinale a Dallas: Dazn e Rai
Mercoledì 15 luglio
Ore 21:00 – 2° semifinale ad Atlanta: Dazn e Rai
Finale 3° posto
Sabato 18 luglio
Ore 23:00 – Finalina a Miami: Dazn e Rai
Finale
Domenica 19 luglio
Ore 21:00 – Finale a New York/New Jersey: Dazn e Rai
Il Mondiale 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico è ormai alle porte. La rassegna iridata avrà inizio giovedì 11 giugno e terminerà domenica 19 luglio. Sono 104 le partite a cui assisteremo - nonostante l'amara eliminazione dell'Italia per mano della Bosnia -, a partire dal match inaugurale fra Messico e Sudafrica, fino ad arrivare alla finale che si giocherà al MetLife Stadium in New Jersey. Si tratta del primo Mondiale che comprende 48 formazioni e anche una Coppa del Mondo caratterizzata dai fusi orari, date le ampie distanze tra le varie città che ospiteranno le partite, infatti la maggior parte delle gare si giocheranno quando nel nostro paese è notte. Sono Dazn (a pagamento) e la Rai (in chiaro) ad essersi aggiudicati i diritti per la trasmissione delle partite, con l'emittente inglese ad avere la totalità degli incontri di questa Coppa del Mondo.
Il programma e i format di Dazn
Dazn trasmetterà - con telecronaca in italiano - tutte e 104 le gare, di cui la bellezza di 69 incontri in esclusiva tra cui spiccano l'esordio dei padroni di casa degli Stati Uniti e quelli di Germania, Spagna, Argentina e Portogallo. Per accedere ai contenuti sarà pertanto necessario sottoscrivere un abbonamento, ma l'emittente inglese non si limiterà di certo a trasmettere semplicemente i match, offrendo agli spettatori un'ampia gamma di format che andranno ad accompagnare e analizzare la rassegna iridata 2026. Si parte con "Wake Cup", il morning show in onda dalle 8:00 alle 8:30. Poi nel pomeriggio il testimone passa a "Copa Mundial", mentre la sera scatterà l'ora di "Time Square - l'ora del Mondiale", il prime time show di Dazn condotto da Diletta Leotta con il giornalista Marco Russo accompagnati dai talent di Dazn: Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Alessandro Matri, Hernanes Il Profeta, Dario Marcolin, Cristian Brocchi, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Antonio Di Gennaro e Alessandro Budel. E poi anche un gradito bis per i fan della Serie A con la rubrica "Bordocam" versione Mondiali, il format che ha ottenuto il maggior riscontro dal pubblico durante questa stagione. Un modo per scoprire i retroscena della competizione più importante.