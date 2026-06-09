"Porterai con te anche il suo sogno”: l’emozionante lettera della moglie di Diogo Jota a Robertson

La lettere di Rute

Nella lettera, pubblicata dalla Fifa sul proprio canale YouTube e firmata da Rute Cardoso, madre dei tre figli di Jota, si sottolinea il legame tra i due giocatori e il sogno comune di giocare una Coppa del Mondo. "Diogo parlava spesso di te. Dell'amicizia che avete costruito, delle battaglie affrontate insieme, delle sfide, delle risate, delle conversazioni sul calcio e dei sogni. Il Mondiale era uno di quei sogni, un sogno che avete coltivato fianco a fianco, con la stessa passione con cui scendevate in campo. Quando ho sentito le tue parole e ho saputo cosa hai provato il giorno in cui la Scozia si è qualificata per il Mondiale, dopo tanti anni di attesa, ho capito che Diogo non ha mai davvero lasciato il campo. Raggiungendo quel momento e conquistando il tuo posto al Mondiale, non sarai solo. Porterai con te anche il suo sogno. E quando scenderai in campo, so che non sarai solo tu a camminare: Diogo sarà con te nei tuoi pensieri, nei tuoi passi, nel tuo cuore. Per questo oggi voglio ringraziarti. Grazie per non averlo dimenticato. Grazie per averlo portato con te. Grazie per aver trasformato il dolore della perdita in forza e in qualcosa di così bello. È così che facciamo anche noi a casa, ogni giorno. Lui sarebbe, ed è, incredibilmente orgoglioso di te. Custodisci questo sogno, Andy. Vivilo per te e per lui".

Robertson, che ha lasciato il Liverpool in estate per unirsi al Tottenham, ha definito la lettera un messaggio che resterà con lui a lungo. Il difensore scozzese ha sottolineato come il ricordo di Jota lo accompagnerà durante tutto il Mondiale, dichiarando che giocherà portandolo sempre con sé.