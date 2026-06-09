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Cani antidroga, metal detector e perquisizioni: l’accoglienza Usa per Cannavaro e l’Uzbekistan

La Nazionale asiatica è stata ispezionata a fondo prima dell'amichevole contro l'Olanda
1 min
UzbekistanCannavaro
Cani antidroga, metal detector e perquisizioni: l’accoglienza Usa per Cannavaro e l’Uzbekistan
NEW YORK (Stati Uniti) - L'Uzbekistan di Fabio Cannavaro è stato beffato al 97' dall'Olanda perdendo per 2-1 l'ultima amichevole prima dell'inizio del Mondiale, a fare il giro del mondo non sono state le immagini della partita ma dell'arrivo. Rigidissime le norme di sicurezza negli Stati Uniti con la Nazionale asiatica accuratamente controllata dal personale tra perquisizioni, metal detector e cani antidroga. Come mostrato dalle immagini trasmesse dalla Espn, tutti i giocatori e lo staff sono stati ispezionati dalla testa ai piedi: ogni membro della delegazione, appena sceso dal bus, è stato invitato anche a svuotare le tasche e a lasciare il proprio zaino per ulteriori verifiche. La sicurezza americana ha ammassato in strada i borsoni dell'Uzbekistan per ispezionarli prima del via libera dopo diversi minuti. È il secondo episodio di ispezioni rigide messe in atto ad una nazionale al suo arrivo negli Stati Uniti, prima dell'Uzbekistan infatti è toccato al Senegal dentro l'aeroporto di San Antonio con le immagini che sono subito diventate virali.

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