Messi entra e segna, Argentina ok nell'ultimo test prima del Mondiale: 3-0 all'Islanda

Lionel Messi ha segnato pochi minuti dopo il suo rientro in campo, in seguito a un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, nella vittoria per 3-0 dell' Argentina contro l'Islanda nell'ultima amichevole di preparazione ai Mondiali disputata martedì ad Auburn, in Alabama. Messi ha iniziato la partita dalla panchina, dato che l'otto volte vincitore del Pallone d'oro sta gradualmente recuperando la forma dopo essere uscito per affaticamento muscolare durante il match vinto dall'Inter Miami per 6-4 contro il Philadelphia il 24 maggio. Insieme a lui in panchina all'inizio c'erano Julian Alvarez, Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister, con Lionel Scaloni che ha schierato una formazione sperimentale davanti a un pubblico di 88.000 spettatori.

Messi pronto per il Mondiale

Il pubblico in trepidante attesa ha dovuto aspettare fino all'ultimo quarto d'ora per vedere Messi entrare in scena. Al suo primo intervento, un brillante passaggio di Messi ha servito Martinez, che è stato atterrato da Olafsson mentre calciava a lato. Messi non ha sbagliato il rigore, realizzando il suo 117mo gol in nazionale alla sua 199ma presenza. Messi si appresta a disputare il suo sesto Mondiale e ha fugato i timori di una sua possibile assenza per l'inizio del torneo con una prestazione superba di 20 minuti. L'Argentina inizierà la difesa del titolo mondiale contro l'Algeria il 16 giugno, per poi affrontare Austria e Giordania nel Gruppo J. Nelle altre amichevoli della notte, 0-0 tra Arabia e Senegal e vittorie per 2-0 del Venezuela contro l'Iraq.