Mondiale, è già vergogna continua: l'arbitro somalo respinto, Uzbekistan e Senegal perquisiti

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Mondiale, cominciamo male. Malissimo. Come se non bastassero lo scandalo dei prezzi folli e i visti negati buona parte della delegazione iraniana, l'arbitro somalo Omar Artan, il migliore della confederazione africana, è stato interrogato per undici ore prima di essere rimandato a Mogadiscio. Dove, peraltro, è stato calorosamente accolto dai connazionali, con lui solidali per il sopruso subito. Siccome al peggio non c'è mai fine, le nazionali dell'Uzbek
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