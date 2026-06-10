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Mondiale, è già vergogna continua: l'arbitro somalo respinto, Uzbekistan e Senegal perquisiti

Come se non bastassero lo scandalo dei prezzi folli e i visti negati a buona parte della delegazione iraniana, Artan è stato interrogato per 11 ore, le delegazioni di Cannavaro e Koulibaly sottoposte a controlli umilianti. Infantino, niente da dire al tuo amico Trump?
Xavier Jacobelli
1 min
Mondiale 2026trumpCannavaro
Mondiale, è già vergogna continua: l'arbitro somalo respinto, Uzbekistan e Senegal perquisiti© EPA

Mondiale, cominciamo male. Malissimo. Come se non bastassero lo scandalo dei prezzi folli e i visti negati buona parte della delegazione iraniana, l'arbitro somalo Omar Artan, il migliore della confederazione africana, è stato interrogato per undici ore prima di essere rimandato a Mogadiscio. Dove, peraltro, è stato calorosamente accolto dai connazionali, con lui solidali per il sopruso subito. Siccome al peggio non c'è mai fine, le nazionali dell'Uzbek

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