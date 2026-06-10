Mondiale, è già vergogna continua: l'arbitro somalo respinto, Uzbekistan e Senegal perquisiti

Come se non bastassero lo scandalo dei prezzi folli e i visti negati a buona parte della delegazione iraniana, Artan è stato interrogato per 11 ore, le delegazioni di Cannavaro e Koulibaly sottoposte a controlli umilianti. Infantino, niente da dire al tuo amico Trump?