Perquisizioni e cani antidroga per l'Uzbekistan in USA, Cannavaro: "Vi spiego com'è andata"

Perquisizioni , metal detector e cani antidroga : sono queste le rigidissime e stringenti misure di sicurezza che hanno dato il benvenuto alla delegazione dell' Uzbekistan guidata da Fabio Cannavaro . Le immagini, pubblicate da ESPN, hanno fatto il giro del mondo e hanno acceso l'ennesimo campanello d'allarme sui Mondiali negli Stati Uniti . "Ho visto su alcuni giornali le fotografie delle perquisizioni a cui siamo stati sottoposti all'aeroporto, come nazionale uzbeka. Ho letto anche titoli sbagliati, quindi vorrei fare chiarezza", così il commissario tecnico ha scritto in un lungo post su Instagram.

Il messaggio di Fabio Cannavaro

"Sono stati controlli di routine, normali". Così continua il post di Cannavaro, che, a vent'anni esatti dalla vittoria di Germania 2006, vivrà un nuovo Mondiale, questa volta in una veste diversa. Il Pallone d'Oro guiderà l'Uzbekistan nella prima partecipazione della propria storia a una Coppa del Mondo. Il commissario tecnico ha voluto poi precisare che non si tratta di scandalo: "La gente non sa una cosa: quando le Nazionali del Mondiale viaggiano, non passano dai terminal dall'aeroporto come i viaggiatori comuni, ma i bus dedicati alle squadre le accompagnano direttamente fino alla pista. I controlli a cui i viaggiatori comuni vengono sottoposti nel terminal, noi li facciamo direttamente in pista. Esattamente gli stessi. È la prassi. Quindi nessuno scandalo".

L'ex difensore della Juventus ha cercato di spegnere il caso e, anzi, ha sfruttato l'occasione per fare i complimenti per l'organizzazione: "Nessun trattamento poco dignitoso o rispettoso. Stessa cosa per le partite. Prima dell'amichevole contro l'Olanda siamo stati controllati al campo, e anche questo era previsto: le squadre prima di ogni partita vengono sottoposte ai controlli o in hotel appena prima di partire (come accaduto all'Olanda) o direttamente al campo, come accaduto a noi. La verità è che abbiamo trovato un'organizzazione perfetta". Nonostante le smentite, il clima attorno ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti rimane pesante.