CITTÀ DEL MESSICO (Messico) - L’ attesa è finita. Questa sera prenderà il via la ventitreesima edizione del Campionato del Mondo di calcio. Il primo a 48 squadre, il primo organizzato da tre Paesi: Messico, Canada, Stati Uniti. Non sarà la prima volta, invece, per lo Stadio Azteca che ha già ospitato altre due edizioni del Mondiale (1970 e 1986) che diventeranno tre quando il fischietto brasiliano Wilton Sampaio darà il via alla sfida inaugurale tra Messico e Sudafrica. Corsi e ricorsi storici anche in questo caso, in quanto le due Nazionali si sono già affrontate in una fase finale del torneo iridato, sempre nella sfida inaugurale, sedici anni fa nel Mondiale sudafricano (2010). Il Tricolor di Aguirre, criticato in patria per la convocazione di Santiago Gimenez che ha chiuso la stagione col Milan con zero centri in campionato (solo un gol in Coppa Italia), sogna di sfatare il tabù dei quarti di finale (massimo risultato raggiunto). Traguardo non semplice, ma vincere aiuta a vincere e quale occasione migliore di farlo davanti al pubblico amico. Il Ct punta sulle doti realizzative dell’ex Fulham, oggi al Wolverhampton, Raul Jimenez e su Quinoes, attaccante dell’Al-Qadisiya. Grande attesa anche per il baby fenomeno Gilberto Mora, il più giovane del torneo, a 17 anni nelle mire di mercato di mezza Europa. Di fronte il Sudafrica che torna a disputare la fase finale di un Mondiale, dopo quello ospitato nel 2010. Oltre a Forster del Burnley, la stella dei Bafana Bafana siede in panchina: il Ct belga Hugo Broos dopo aver beffato la Nigeria nel Gruppo di qualificazione e conquistato nel 2017 la Coppa d’Africa, alla guida del Camerun, va a caccia dell’ennesima impresa