Shakira e Bocelli, voci all’Azteca  

Il programma

Lo show della durata di un’ora e mezza vedrà Shakira esibirsi nell’inno ufficiale, “Dai dai”, con l’artista nigeriano Burna Boy. Andrea Bocelli, David Guetta, Ejeae, Megan Thee Stallion, per la prima dal vivo, canteranno invece “Dna”, canzone che punta a esaltare le diverse sfaccettature del torneo tra voci classiche, arte contemporanea e produzione elettronica. «Il calcio è nella mia vita da sempre e occuperà sempre un posto speciale nel mio cuore. Essere invitato a cantare l’inno della coppa del mondo e partecipare alla cerimonia di apertura è un onore che mi commuove profondamente - le dichiarazioni del “Maestro” Bocelli -. Alla Fifa, agli organizzatori e a tutti i tifosi dico che cantiamo per voi».

Ma non è finita qui, perché la particolarità di questo Mondiale è che avrà ben tre cerimonie di apertura, tutte curate da Balich Wonder Studio, col filo conduttore riguardante il trofeo, che sarà così interpretato in modo differente attraverso la cultura di ogni Paese ospitante. Dopo il Messico - dove i particolari riguarderanno il papel picado, tradizionale carta traforata simbolo di festa - ci sarà domani quella in Canada, con Michael Bublé e Alanis Morissette al Bmo Field di Toronto, prima del match tra i padroni di casa e la Bosnia, mentre sabato ecco ultima tappa e show, a Los Angeles, al SoFi Stadium, prima del match tra gli Stati Uniti e Panama, con Katy Perry grande protagonista.