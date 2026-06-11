Messico in scioltezza all'esordio Mondiale: disastro Sudafrica, errori e due espulsi

CITTA' DEL MESSICO (Messico) - Apre con un successo il Mondiale di casa il Messico che supera nel match inaugurale allo Stadio Azteca il Sudafrica. Festa Tricolor con le reti di Quinones e Raul Jimenez i n un pomeriggio difficile per i Bafana bafana che chiudono addirittura in 9 una partita condita da tanti errori. La nazionale del ct Aguirre, pur finendo con un uomo in meno per una sciagurata espulsione di Montes nel recupero, conquista tre punti preziosi nel Girone A in attesa della sfida tra Corea del Sud e Repubblica Ceca . Inizia in salita invece il mondiale degli uomini di Broos.

Decidono Quinones e Jimenez, tre espulsi

Parte forte la Tricolor con l'occasione al 6' per Raul Jimenez che trova un super Williams a negargli il gol. Al 9' il Messico passa: recupero alto e tutto facile per Quinones che buca il portiere avversario sotto le gambe. Quinones prova a replicarsi al 20' con un gran tiro dalla distanza che accarezza la parte esterna della rete, poi al 42' centra un palo con un colpo da biliardo dal limite dell'area. Un Sudafrica troppo impreciso inizia con un altro svarione che rischia di costare caro, ma Lira non approfitta e spreca la chance non riuscendo a concludere verso lo specchio. Al 50' si complica ulteriormente il pomeriggio dei Bafana bafana con Sithole che stende Gutierrez da ultimo uomo Gutierrez al limite dell'area lasciando i suoi in inferiorità numerica. Aguirre manda dentro la stellina Mora, il più giovane del Mondiale, ma al 67' serve l'esperienza di Raul Jimenez per il raddoppio: cross di Alvarado per la testa del bomber del Fulham che di testa da due passi non perdona. Nel finale il Sudafrica prova con orgoglio a farsi vedere in avanti, troppo timido all'81' il tentativo di Appollis, ma all'84' resta addirittura in 9 con il rosso, dopo revisione al monitor, per Zwane. Nel recupero del match, Montes macchia la partita del Messico con un intervento su Mudau che il direttore di gara reputa da ultimo uomo e quindi da espulsione.