Mondiali 2026, un’emozione mai vissuta: in quattro hanno già vinto

Squali Blu, Valorosi, Lupi Bianchi, Onda Blu. No, non sono personaggi delle strisce a fumetti bensì i soprannomi delle quattro Nazionali esordienti al Mondiale 2026 e cioè Curaçao, Giordania, Uzbekistan e Capo Verde . Il ballo delle debuttanti. Reclute ovviamente indietro nel “ranking” Fifa ma tutte animate da spirito battagliero e pronte a stupire, a giocare un brutto scherzo ai “nonni”, ai veterani storici della Coppa del Mondo . Orgoglio più che emozione per la prima volta assoluta nella competizione calcistica più prestigiosa del pianeta. Chi è messo meglio nella classifica Fifa (50° posto) è l’Uzbekistan del ct Fabio Cannavaro , uno che da giocatore il titolo “iridato” l’ha vinto e pure da capitano. Vent’anni esatti fa. Insomma, il napoletano sa come si fa ed è proprio per questo che la Federcalcio uzbeka lo ha chiamato a sorpresa da Tashkent nell’ottobre scorso per sostituire il selezionatore locale Timur Kapadze (ora alla guida del club Navbahor Namangan) che pure aveva condotto brillantemente i “Lupi Bianchi” alla prima qualificazione mondiale.

Il calendario del Mondiale

Le classifiche dei gironi

Uzbekistan e Giordania

Per la grande vetrina, per la kermesse in terra nordamericana serviva un nome di grido, d’impatto, d’esperienza (Fabio ha guidato anche la Cina e disputato 4 Mondiali da giocatore). E così la scelta è caduta sull’ex juventino che punterà sull’astuzia del trentenne Eldor Shomurodov (miglior marcatore nella storia della Nazionale con 43 reti, ex Genoa, Roma, Spezia e Cagliari ora in Turchia) e sulla freschezza “sfacciata” del talento Abdukodir Khusanov, 22 anni, difensore del Manchester City, il più grande prospetto del Paese, valutato 50 milioni e soprannominato nientemeno che “Uzbekenbauer”. Battesimo di fuoco giovedì prossimo all’Azteca contro la Colombia di Luis Díaz. Alla posizione 63 del “ranking” Fifa c’è la Giordania, che s’è qualificata chiudendo al 2° posto il suo girone finale dietro la Corea del Sud. La Nazionale dei “Valorosi” (“Al Nashama”, in arabo) è una delle più quotate del Medio Oriente: medaglia d’argento sia all’ultima Coppa d’Asia che all’ultima Coppa Araba. Il ct Jamal Sellami, marocchino, s’affida a Mousa Al Tamari, 28 anni, la stella più luminosa, non a caso soprannominato “Messi della Giordania”: ala destra in forza ai francesi del Rennes specialista nei dribbling e nei calci piazzati.

Le esordienti 'isolane'

Menzione anche per Yazan Al Naimat (gioca nell’Al Ahli Doha) mattatore delle qualificazioni con 8 reti e 6 assist. E veniamo alle esordienti “isolane”. Cominciamo con gli africani di Capo Verde, arcipelago a 500 chilometri dalla costa del Senegal. Ex colonia portoghese, occupa il 67° posto nella classifica Fifa. Gli “Squali Blu” (“Tubarões Azuis”) hanno incantato: approdare al Mondiale nordamericano piazzandosi davanti alla “potenza” Camerun nel girone di qualificazione è stata un’impresa. Il tecnico è Pedro Leitão Brito, detto Bubista, in carica dal 2020. Il più rappresentativo è Ryan Mendes, 36 anni, capitano, recordman di presenze (96) e gol realizzati (22). Spostandoci dall’altra parte dell’Atlantico, zona Caraibi, ecco Curaçao, l’Onda Blu: la nazione più piccola, per superficie e popolazione, ad aver mai raggiunto la qualificazione a una fase finale del Mondiale. Ha chiuso al primo posto e da imbattuta il doppio girone di qualificazione. L’allenatore è il “guru” olandese Dick Advocaat, 78 anni, il più anziano dei Mondiali: ha guidato l’Olanda in 4 periodi diversi. Il miglior marcatore nelle qualificazioni è Gervane Kastaneer, 30 anni: gioca nel Terengganu (Malesia) e ha firmato 5 reti concludendo 6 volte nello specchio della porta...