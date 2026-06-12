Scozia, via alla festa. E Adams porta i gol

Per la prima volta in quasi 30 anni, la Scozia si sveglierà sapendo di avere una partita da giocare ai Mondiali. L’ultima apparizione risale al 1998, in Francia. Da allora sono passate generazioni di calciatori, ct e tifosi, tutti accomunati dalla stessa frustrazione: vedere il torneo più importante sempre e solo da spettatori. Ora, però, le lancette della storia calcistica scozzese sono pronte a rimettersi in moto . L’esordio nel Mondiale contro Haiti è previsto nella notte fra sabato e domenica (calcio d’inizio alle 3 italiane), al Gillette Stadium di Boston, impianto che ospita sia i New England Patriots della Nfl sia i New England Revolution, squadra della Mls. Parte dunque con quella che, sulla carta, dovrebbe essere la partita più semplice del Girone C, che vedrà impegnate anche Marocco e soprattutto Brasile.

Esordio con Haiti

Una gara attesissima in Scozia. Tanto attesa che Re Carlo III ha indetto una giornata di festa nazionale per lunedì 15, accogliendo la proposta del primo ministro scozzese Swinney, secondo cui era importante garantire «alle persone l’opportunità di riunirsi e festeggiare». Da giorni il Paese vive immerso nel consueto clima di entusiasmo che accompagna ogni avventura della Tartan Army, ma questa volta la sensazione è diversa. Per un’intera generazione di tifosi si tratta del primo Mondiale vissuto da protagonisti. Una sfida, quella contro Haiti, che gli scozzesi hanno l’obbligo di vincere per sperare nel passaggio ai sedicesimi di finale e per partire con il piede giusto, a differenza di quanto accaduto due anni fa agli Europei in Germania, quando la Tartan Army fu surclassata dai padroni di casa, che si imposero con un netto 5-1. «Dobbiamo ricordare quanto brutto sia stato», ha detto il commissario tecnico Steve Clarke. «Questa volta dobbiamo assicurarci di partire con il piede giusto».

McTominay in dubbio, Adams c'è

Ieri, durante l’allenamento nel quartier generale di Charlotte, la sorpresa che ha allarmato un po’ tutti è stata non vedere in campo l’uomo simbolo della qualificazione, Scott McTominay: il centrocampista del Napoli ha avuto un problema gastrointestinale, ma domenica contro Haiti dovrebbe essere regolarmente in campo. In campo ci sarà sicuramente anche l’attaccante del Toro Ché Adams, uno di quei calciatori a cui Clarke difficilmente rinuncia e protagonista anche nell’ultima uscita della squadra: suoi due dei quattro gol contro la Bolivia in amichevole. Anche contro Haiti dovrebbe essere proprio l’attaccante del Toro a guidare l’attacco scozzese. Al suo fianco dovrebbe esserci Lawrence Shankland, con cui l’intesa è sembrata ottima contro la Bolivia. Ma a imporli come favoriti per guidare l’attacco scozzese non sono soltanto questioni tecniche o tattiche, ma anche motivi di natura prettamente scaramantica: ogni volta che uno dei due attaccanti è andato a segno, la Scozia non ha mai perso.