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David invisibile, Canada con carattere: pareggio in rimonta all’esordio Mondiale contro la Bosnia

I padroni di casa non vanno oltre l'1-1 contro la nazionale che ci ha eliminato: Larin risponde al vantaggio di Lukic
3 min
Mondiali 2026Canada-BosniaJonathan David
David invisibile, Canada con carattere: pareggio in rimonta all’esordio Mondiale contro la Bosnia © AP

Il Canada non va oltre il pari nella gara d'esordio nel Mondiale 2026: a Toronto la nazionale di casa pareggia grazie a Larin che risponde a Lukic. Bosnia in vantaggio al minuto 21 su azione d'angolo: Kolasinac allunga di testa il cross e Lukic da due passi mette dentro senza problemi. Nella ripresa il Canada cerca il pari con insistezza: clamorosa occasione per Laryea al 53' ma Kolasinac salva sulla linea spedendo il pallone sulla traversa. Ma il pari dei padroni di casa arriva al minuto 78: Promise David trova con un tocco di prima in area Larin che di destro fulmina Vasilj. Delude invece Jonathan David, impalpabile per tutto il tempo in cui è rimasto in campo: da segnalare nel primo tempo una comoda occasione per la punta della Juventus che spreca tutto calciando centralmente.

Canada-Bosnia 1-1, la cronaca

Dopo qualche minuto passato a prendere le misure, il Canada guadagna campo e comincia a farsi vedere dalle parti di Vasilj. L'occasione più nitida per i padroni di casa arriva al 17' con una conclusione in area di David, che non riesce ad angolare il tiro e regala la sfera al portiere avversario. La Bosnia rimane bassa aspettando il momento giusto per colpire in contropiede, ma sono proprio gli uomini di Barbarez a passare in vantaggio al 21'. Corner di Basic, spizzata di Kolasinac e secondo colpo di testa a opera di Lukic per lo 0-1. Il Canada si ributta in avanti alla ricerca del pari. Al 28' ci prova Konè, ma il suo tiro viene murato; al 32' chance per Oluwaseyi, la cui conclusione termina alta. David e compagni stazionano nella metà campo bosniaca, ma senza riprendere la gara nella prima frazione. Si va all'intervallo sul risultato di 0-1. Canada vicinissimo al pari in avvio di ripresa. Al 53' Laryea calcia a botta sicura: Kolasinac salva tutto deviando sulla traversa. Attenzione però anche alla Bosnia, che appare più propositiva rispetto al primo tempo, e al 55' va vicinissima al raddoppio quando Demirovic, lanciato a campo aperto verso Crepeau, spreca una chance incredibile facendosi chiudere la porta dal portiere canadese, che mette la palla in angolo. La svolta arriva al 76': fuori Oluwaseyi, dentro Larin. Bastano tre minuti al centravanti del Southampton per mettere l'impronta sul match. Il neo entrato Promise David riceve al limite e di prima con l'esterno pesca il compagno di squadra, bravissimo a proteggere palla e, con una conclusione deviata, a siglare l'1-1. Nel finale la squadra di casa sembra averne di più, ma il fortino davanti a Vasilj resiste.

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