Gli Usa partono col poker, Paraguay ko: Balogun show, brilla McKennie

INGLEWOOD (Stati Uniti) - Buona la prima per gli Stati Uniti ai Mondiali 2026. La nazionale di Pochettino , inserita nel Girone D, domina il Paraguay all'esordio in casa ad Inglewood. Match condotto dall'inizio alla fine dai padroni di casa, che rifilano un netto 4-1 all'undici allenato da Alfaro . Festa a stelle strisce con il successo nel terzo match inauguarale di questa Coppa del Mondo extra large. Gli Usa archiviano la pratica nel primo tempo: prima l'autogol di Bobadilla (7') e poi la doppietta di Balogun tra il 31' e il 45+5' mettono in ghiaccio il risultato all'intervallo. Nella seconda frazione Mauricio (73') accorcia le distanze, ma è troppo scarna la proposta offensiva del Paraguay . A tempo scaduto Reyna di tri vela mette il punto esclamativo sul 4-1 degli Stati Uniti.

La partita

Avvio spavaldo degli Stati Uniti, che vanno in vantaggio dopo soli sette minuti. Pulisic sguscia sulla sinistra e serve McKennie in area: il centrocampista della Juventus mette in mezzo per Balogun, ma il passaggio viene intercettato da Bobadilla che spedisce in maniera goffa nella sua porta per l'1-0 al 7'. Continua a spingere la selezione di Pochettino, che raddoppia al 31': Pulisic scappa via a Caceres, imbuca per Balogun, che in piena area di rigore firma il 2-0. Paraguay stordito e gli Usa calano il tris nel finale di frazione sempre con Balogun, che vince un duello con Alderete e batte Gill con un bel mancino sotto la traversa. Nel secondo tempo Pochettino risparmia Pulisic, tolto subito per Berhalter. Gli Usa continuano a fare la partita, ma attaccano con meno veemenza verso la porta di Gill. Nonostante i pochi spunti in avanti, il Paraguay accorcia le distanze a meno di venti minuti dalla fine: direttamente da un rinvio di Gill, Enciso raccoglie e serve in area Mauricio, che di sinistro batte Freese per il 3-1 al 73'. Reazione degli Stati Uniti, che colpiscono una traversa con l'ex Juventus Weah. Nel finale i padroni di casa gestiscono il vantaggio e archiviano il tanto atteso esordio mondiale calando il poker con Reyna. Gli Usa prendono il comando del girone D con tre punti e attendono il risultato di Australia-Turchia (domenica 14 giugno, ore 06.00) per la conclusione della prima giornata del raggruppamento. McKennie e compagni torneranno protagonisti venerdì 19 giugno contro l'Australia (ore 21.00), mentre il Paraguay sfiderà la Turchia sabato 20 giugno alle 05.00