Haiti-Scozia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale

Haiti e Scozia debuttano al Mondiale 2026 in programma in Stati Uniti, Messico e Canada. Le due nazionali sono inserite nel girone C con Brasile e Marocco, che apriranno il loro cammino scontrandosi a New York nell'altra gara del gruppo. Come riporta la Bbc, il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha saltato l'allenamento di ieri a causa di un mal di stomaco, che avrebbe spinto lo staff della nazionale a organizzare un viaggio separato per il 29enne, che ha così raggiunto Boston in compagnia solo di un medico. McTominay, autore di 15 gol in 70 presenze in nazionale, è andato a segno nella vittoria per 4-0 della Scozia contro la Bolivia sabato scorso.
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Dove vedere Haiti-Scozia: diretta tv e streaming
La partita è possibile seguirla in diretta tv e streaming sulla piattaforma Dazn.
Haiti-Scozia, probabili formazioni
HAITI (4-4-2): Placide; Arcus, Delcroix, Duverne, Experience; Deedson, Bellegarde, Jacques, Casimir; Pierrot, Isidor. CT: Migné. A disposizione: Pierre, Duverger, Ade, Etienne Jr., Fortune, Joseph, Lacroix, Metusala, Nazon, Paugain, Providence, Sainte, Simon, Thermoncy.
SCOZIA (4-4-2): Gunn; Hickey, Souttar, Hendry, Robertson; Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Shankland, Adams. CT: Clarke. A disposizione: Gordon, Kelly, Curtis, Dykes, Fletcher, Christie, Hanley, Hirst, Hyam, McKenna, McLean, Patterson, Ralston, Stewart, Tierney.