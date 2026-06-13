Haiti-Scozia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale

Haiti e Scozia debuttano al Mondiale 2026 in programma in Stati Uniti, Messico e Canada. Le due nazionali sono inserite nel girone C con Brasile e Marocco, che apriranno il loro cammino scontrandosi a New York nell'altra gara del gruppo. Come riporta la Bbc, il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha saltato l'allenamento di ieri a causa di un mal di stomaco, che avrebbe spinto lo staff della nazionale a organizzare un viaggio separato per il 29enne, che ha così raggiunto Boston in compagnia solo di un medico. McTominay, autore di 15 gol in 70 presenze in nazionale, è andato a segno nella vittoria per 4-0 della Scozia contro la Bolivia sabato scorso.