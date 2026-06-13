Yildiz e il Mondiale che può cambiare la sua dimensione: Montella si affida alla stella della Juve

Australia-Turchia non è solo una partita del Mondiale . È una verifica. Per la Turchia, tornata sulla scena più grande dopo una lunga assenza, è il primo esame di maturità di una generazione che ha talento, ambizione e un peso enorme sulle spalle. Per il pubblico italiano, però, è soprattutto la partita di Kenan Yildiz e Vincenzo Montella: il ragazzo della Juventus e l’allenatore italiano chiamato a trasformare l’energia turca in una squadra adulta. Quello di Yildiz è il nome che illumina la vigilia. Non perché la Turchia sia una nazionale di un solo giocatore, ma perché il suo profilo racconta perfettamente il calcio contemporaneo: nato in Germania, formato nel Bayern Monaco, cresciuto definitivamente nella Juventus, scelto dalla Turchia, da lui scelta a propria volta, come una delle facce più riconoscibili del nuovo ciclo. Ha tecnica elegante, forza fisica, personalità e quella capacità rara di sembrare sempre sul punto di aprire una porta invisibile nella difesa avversaria.

Kenan fondamentale con l'Australia

Contro l’Australia, però, non basterà la suggestione. Tony Popovic ha costruito una squadra dura, ordinata, fisica, abituata a vivere dentro partite strette. I Socceroos non concederanno campo per generosità. Difenderanno con tre centrali, due quinti di grande corsa, centrocampisti pronti al contatto e attaccanti capaci di ripartire. Sarà una partita in cui il talento turco dovrà imparare a respirare in spazi piccoli. Per questo Yildiz diventa la chiave fondamentale per la formazione di Montella, quella con cui provare ad aprire la serratura australiana. Se riceverà largo, dovrà puntare l’uomo, costringere l’Australia a rompere la propria linea, creare superiorità. Se entrerà dentro il campo, dovrà dialogare con Arda Güler e muoversi alle spalle del centrocampo australiano. La sua partita sarà un esercizio di pazienza e improvvisazione.

Calhanoglu metronomo

Montella lo sa. Da quando siede sulla panchina turca, ha provato a dare ordine a una nazionale che spesso ha vissuto di fiammate, orgoglio e discontinuità. Il suo lavoro non è stato quello di raffreddare la Turchia, ma di darle una forma. Ha portato disciplina senza togliere istinto, struttura senza cancellare emozione. In questo senso, la sfida con l’Australia è quasi un manifesto: contro una squadra che farà della resistenza la propria lingua, la Turchia dovrà dimostrare di saper governare la partita, non soltanto accenderla. In subordine, ma non in secondo piano, c’è Hakan Çalhanoğlu. È lui l’uomo che può abbassare il battito della squadra, dare il primo passaggio, cambiare lato, scegliere il ritmo. Se Yildiz è la scintilla e Güler la fantasia, Çalhanoğlu è il metronomo. La sua posizione da regista basso sarà decisiva per evitare che la Turchia si spezzi in due: talento davanti, frenesia dietro. Contro l’Australia servirà lucidità, perché ogni palla persa può diventare una transizione, ogni eccesso di fiducia una corsa di Irankunda o Touré verso la porta. Per Yildiz sarà una notte di confine. Non più soltanto promessa juventina, non ancora stella definitivamente compiuta. Il Mondiale serve anche a questo: prende i giovani di talento e li mette davanti alla domanda più semplice e più crudele. Quanto sei pronto? Australia-Turchia può iniziare a dare una risposta.