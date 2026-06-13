Iran, il Mondiale si tinge ancora più di giallo: trovato un cadavere vicino al campo d'allenamento

TIJUANA (Messico) - Un cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato all'interno di un'auto posteggiata nel parcheggio di un supermercato, non distante dal campo di allenamento dove si allena l'Iran, nel ritiro di Tijuana, in Messico. La procura della città messicana ha fatto sapere che la vettura era parcheggiata lì da giorni e che per questo aveva destato qualche sospetto e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.
La situazione in casa Iran
Nessun allarme in casa Iran, intorno all'hotel che ospita il Team Melli e al campo dove la squadra si allena, il servizio di sicurezza è imponente. Taremi e compagni, che viaggeranno dal Messico rientrando a Tijuana subito dopo le partite, debutteranno nel girone G dei Mondiali contro la Nuova Zelanda, match in programma a Los Angeles alle 3 italiane di martedì 16.