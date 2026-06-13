Iran, il Mondiale si tinge ancora più di giallo: trovato un cadavere vicino al campo d'allenamento

TIJUANA (Messico) - Un cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato all'interno di un'auto posteggiata nel parcheggio di un supermercato, non distante dal campo di allenamento dove si allena l'Iran, nel ritiro di Tijuana, in Messico. La procura della città messicana ha fatto sapere che la vettura era parcheggiata lì da giorni e che per questo aveva destato qualche sospetto e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.