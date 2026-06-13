Qatar, primo storico punto in un Mondiale! Raggiunta la Svizzera in pieno recupero

Qatar-Svizzera 1-1, la cronaca

Gli elvetici partono favoriti, ma la prima occasione (2') é del Qatar. Errore difensivo di Akanji, Edmilson calcia debolmente e Kobel blocca. Lo spavento sveglia la squadra di Yakin che replica con il diagonale di Ndoye, servito da Aebischer. Abunada é bravo a deviare. Al 9' la palla del possibile 1-0 é ancora sul piede del giocatore del Bologna che, lasciato solo in piena area piccola, conclude alto. Il risultato si sblocca grazie al rigore fischiato al 13': Abunada travolge in uscita Freuler e viene anche ammonito. Dopo essere rimasto a terra un paio di minuti per un colpo al volto, é spiazzato da Embolo. A metà primo tempo arriva il cooling break, si gioca con 30 gradi. Ora la Svizzera ha l'iniziativa e, col passare dei minuti, la sua maggiore qualità tecnica emerge. In una delle rare occasioni in cui riesce ad affacciarsi nell'area avversaria, il Qatar é pericoloso con Edmilson, servito da Afif. Kobel é attento e di piede manda in angolo. Nel lungo recupero Vargas e Freuler (tiro respinto sulla linea) vanno vicinissimi al raddoppio, ma Abunada tiene a galla i suoi.

All'intervallo resta l'1-0 che sta strettissimo alla Svizzera. Si riparte senza sostituzioni. Il Qatar cambia atteggiamento e pressa il portatore di palla una ventina di metri più in alto. Al quarto d'ora Lopetegui prova un triplo cambio: fuori Aloui, Gaber e Abdurisag per Allaeldin, Boudiaf e Fathy. Forze fresche in campo anche per Yakin: escono Ndoye e Aebischer, dentro Manzambi e Rieder. E' il momento del secondo cooling break. C'é un po' di stanchezza e le occasioni del raddoppio scarseggiano. Anzi, é il Qatar a cercare la porta con Boudiaf, tiro alto. La Svizzera resta in controllo, ma la rete della tranquillità non arriva. Ed al 95' il gol di testa di Boualem Khoukhi vale il primo punto mondiale nella storia del Qatar, che lo festeggia come una vittoria, mentre gli svizzeri escono coprendosi il volto con le maglie.