Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

McGinn stende Haiti: Scozia al comando del girone C davanti a Marocco e Brasile

La selezione di Clarke raccoglie i primi 3 punti del gruppo e si accomoda al primo posto grazie al sigillo del centrocampista in forza all'Aston Villa
1 min
ScoziaHaitiMondiali 2026

È la Scozia a raccogliere i primi 3 punti del girone C. Al Gillette stadium di Foxborough, Massachusetts, la selezione di Steve Clarke supera di misura Haiti trascinata dalla rete del centrocampista in forza all'Aston Villa John McGinn, a segno al 28' minuto. Un risultato che consente ai Tartan di accomodarsi in testa al gruppo, considerato il pareggio del Brasile di Carlo Ancelotti con il Marocco

L'agenda di Scozia e Haiti

La prossima giornata, la Scozia affronterà il Marocco a Foxborough, mentre Haiti sarà impegnata contro il Brasile al Lincoln Financial Field, Filadelfia, Pennsylvania. Entrambi gli appuntamenti in programma il 19 giugno, rispettivamente alle ore 18 e alle ore 21. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS