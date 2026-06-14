McGinn stende Haiti: Scozia al comando del girone C davanti a Marocco e Brasile

È la Scozia a raccogliere i primi 3 punti del girone C. Al Gillette stadium di Foxborough, Massachusetts, la selezione di Steve Clarke supera di misura Haiti trascinata dalla rete del centrocampista in forza all'Aston Villa John McGinn, a segno al 28' minuto. Un risultato che consente ai Tartan di accomodarsi in testa al gruppo, considerato il pareggio del Brasile di Carlo Ancelotti con il Marocco.
L'agenda di Scozia e Haiti
La prossima giornata, la Scozia affronterà il Marocco a Foxborough, mentre Haiti sarà impegnata contro il Brasile al Lincoln Financial Field, Filadelfia, Pennsylvania. Entrambi gli appuntamenti in programma il 19 giugno, rispettivamente alle ore 18 e alle ore 21.