Turchia ko con l'Australia: esordio amaro per Montella, Yildiz entra ma non incide

La Turchia sbatte sul muro dell'Australia all'esordio ai Mondiali 2026. La formazione di Vincenzo Montella perde 2-0 contro gli aussie, nel match valido per la prima giornata del girone D. Prova difensiva eccellente degli uomini di Popovic che, con un gol per tempo, confezionano un pesante successo contro i favoriti per il primo posto nel raggruppamento. La sblocca Irankunda (27'), che diventa il marcatore più giovane della storia degli aussie ai Mondiali, e la chiude Metcalfe al 75', per un'Australia che sale a quota 3 punti e aggancia gli Stati Uniti. Ferme a zero Turchia e Paraguay, che si affronteranno in un vero e proprio dentro o fuori nella seconda giornata (20 giugno, ore 05.00). Sarà sfida, invece, per il primo posto tra Stati Uniti e Australia (19 giugno, ore 21.00). Il copione del match è subito chiaro: Turchia a fare la partita e Australia chiusa tutta nella propria metà campo con due linee molto compatte. Gli uomini di Montella ci provano, prima con Guler e poi con Kadioglu, ma senza inquadrare lo specchio della porta. A colpire sono gli aussie in contropiede: lancio di Okon-Engstler, Irankunda si inserisce tra Demiral e Celik e porta avanti l'Australia al 27'. Arriva immediata la reazione della Turchia, che al 30' colpisce un palo con Bardakci. Pochi spazi per Guler e compagni, che non riescono a pareggiare i conti entro l'intervallo.