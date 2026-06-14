Svezia-Tunisia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale

Svezia-Tunisia è la seconda sfida del Gruppo F dei Mondiali 2026, lo stesso che ospita anche Olanda e Giappone. Gli scandinavi si presentano all'appuntamento con un attacco di qualità, guidato dalla coppia Isak-Gyökeres, chiamata a fare la differenza contro una Tunisia organizzata e difficile da affrontare. I nordafricani di Lamouchi puntano sulla solidità difensiva. Il percorso della Svezia alle qualificazioni è stato molto particolare: ha chiuso all’ultimo posto il proprio girone di qualificazione, ma grazie al piazzamento in UEFA Nations League ha giocato e poi vinto i playoff. Gli svedesi, però, non sono riusciti a vincere nessuna delle due amichevoli pre-Mondiale (1 pareggio, 1 sconfitta).