Svezia-Tunisia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale

Svezia-Tunisia è la seconda sfida del Gruppo F dei Mondiali 2026, lo stesso che ospita anche Olanda e Giappone. Gli scandinavi si presentano all'appuntamento con un attacco di qualità, guidato dalla coppia Isak-Gyökeres, chiamata a fare la differenza contro una Tunisia organizzata e difficile da affrontare. I nordafricani di Lamouchi puntano sulla solidità difensiva. Il percorso della Svezia alle qualificazioni è stato molto particolare: ha chiuso all’ultimo posto il proprio girone di qualificazione, ma grazie al piazzamento in UEFA Nations League ha giocato e poi vinto i playoff. Gli svedesi, però, non sono riusciti a vincere nessuna delle due amichevoli pre-Mondiale (1 pareggio, 1 sconfitta).
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Dove vedere Svezia-Tunisia: diretta tv e streaming
La partita tra Svezia e Tunisia sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn.
Svezia-Tunisia, probabili formazioni
SVEZIA (3-4-1-2): Nordfeldt; Lindelöf, Starfelt, Hien; Bernhardsson, Karlström, Ayari, Gudmundsson; Nygren; Isak, Gyökeres. Ct: Potter. A disposizione: V. Johansson, Widell Zetterström, Lagerbielke, E. Holm, D. Svensson, Ekdal, Smith, Stroud, Bergvall, Svanberg, Zeneli, Elanga, Sema, G. Nilsson, Ali, H. Johansson.
TUNISIA (4-2-3-1): Chamakh; Ben Hamida, Rekik, Talbi, Valery; Khedira, Skhiri; Gharbi, Mejbri, Achouri; Mastouri. Ct: Lamouchi. A disposizione: Ben Hessen, Dahmen, Abdi, Arous, Bronn, Chikhaoui, Neffati, Ben Ouanes, Ben Slimane, Mahmoud, Ayari, Saad, Chaouat, Elloumi, Tounekti.