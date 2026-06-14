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"Meglio Julian di Lautaro". L'Argentina Mondiale secondo Crespo. E sul futuro: "Mi hanno contattato"

L'ex attaccante e attuale tecnico del San Paolo ha detto la sua in merito alla difesa del titolo da parte della selezione albiceleste
3 min
CrespoargentinaLautaro Marinez

"Allenare nei grandi campionati europei è un mio obiettivo. Ho avuto contatti con alcuni club e sono convinto che, prima o poi, arriverà il progetto giusto". A dirlo è Hernan Crespo, che intervenuto sulle pagine di As, ha risposto sulla propria carriera da allenatore. L'ex attaccante di Pama, Lazio e Inter, siede oggi sulla panchina del San Paolo, dove è ritoranto nel giugno 2025 dopo l'esonero del 2021. L'argentino ha inoltre detto la sua in merito alla difesa del titolo mondiale da parte dell'Argentina di Lionel Scaloni, prossima a esordire contro l'Algeria all'appuntamento in programma mercoledì 17 giugno presso l'Arrowhead Stadium di Kansas City, Missouri (Austria a Giordania le altre rivali del girone J). Così Crespo: "Vedo una squadra che ha raggiunto una piena maturità. È un gruppo unito, con tanta voglia di continuare a vincere e che gode del rispetto di tutto il mondo. Ancora una volta l'Argentina avrà una nazionale molto forte".

Crespo: "Preferisco Julian a Lautaro"

"Chi tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez? Sono due attaccanti di livello assoluto. Il mio preferito in questo momento è Julián, ma questo non significa che Scaloni non possa puntare su Lautaro, che è un giocatore straordinario. La favorita per il vittoria finale? Argentina, Francia e Spagna. Credo che siano un passo avanti rispetto alle altre per identità di gioco e struttura collettiva. Yamal? Siamo davanti a un giocatore che nasce ogni vent'anni. Quello che fa alla sua età è fuori dal comune. Se manterrà umiltà e continuerà a divertirsi, ha tutto per dominare il calcio mondiale nel prossimo decennio. Messi o Maradona? Noi argentini siamo stati fortunati ad avere entrambi. Diego era passione pura, l'idolo della mia infanzia. Leo rappresenta la costanza e la perfezione tecnica per oltre vent'anni. Non vanno paragonati, ma semplicemente ammirati".

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