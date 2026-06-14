"Meglio Julian di Lautaro". L'Argentina Mondiale secondo Crespo. E sul futuro: "Mi hanno contattato"

"Allenare nei grandi campionati europei è un mio obiettivo. Ho avuto contatti con alcuni club e sono convinto che, prima o poi, arriverà il progetto giusto". A dirlo è Hernan Crespo, che intervenuto sulle pagine di As, ha risposto sulla propria carriera da allenatore. L'ex attaccante di Pama, Lazio e Inter, siede oggi sulla panchina del San Paolo, dove è ritoranto nel giugno 2025 dopo l'esonero del 2021. L'argentino ha inoltre detto la sua in merito alla difesa del titolo mondiale da parte dell'Argentina di Lionel Scaloni, prossima a esordire contro l'Algeria all'appuntamento in programma mercoledì 17 giugno presso l'Arrowhead Stadium di Kansas City, Missouri (Austria a Giordania le altre rivali del girone J). Così Crespo: "Vedo una squadra che ha raggiunto una piena maturità. È un gruppo unito, con tanta voglia di continuare a vincere e che gode del rispetto di tutto il mondo. Ancora una volta l'Argentina avrà una nazionale molto forte".