Germania troppo forte, 7-1 a Curacao: Havertz-Musiala show, Comenencia gol non basta ad Advocaat

Germania-Curacao 7-1, la cronaca

Andati in vantaggio al 6' con un tiro a giro sulla destra di Nmecha su assist di Wirtz, i tedeschi sembravano destinati alla classica goleada contro la 'cenerentola' che durante gli allenamenti si sposta a bordo di un bus scoperto. Ed invece la squadra più colorata e vivace del torneo (soprannominata 'The Blue Wave') spinta al Ngr Stadium di Houston da 5.800 tifosi (ovvero il 4% della popolazione complessiva) e da un tecnico di lungo corso come il 78enne olandese Dick Advocaat (il più anziano del Mondiale), ha trovato il modo di stravolgere per un attimo una storia già scritta e pareggiare al 21' con Livano Comenencia. Pallone deviato e il colosso Neuer (tornato in nazionale 709 giorni dopo la sconfitta nei quarti contro la Spagna al Mondiale 2022) battuto, quanto basta per far scorrere più di un brivido sulla schiena ai tedeschi. Houston c'è un problema, deve essere risuonato da Berlino. Ci hanno pensato poi Schlotterbeck di testa al 38' su angolo di Brown e un rigore messo a segno nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo da Havertz per riportare Curacao sulla terra e rasserenare i panzer solidi e impenetrabili anche nei momenti più delicati. Ma a Curacao - e isole adiacenti - va bene anche così. Ad inizio ripresa la Germania ha cambiato passo: Musiala ha calato il poker, poi è Brown a sventolare la 'manita' al 68', a seguire rete di Undav al 78' e ancora Havertz con un dolce cucchiaio per la settima perla tedesca. La 'Blue Wave', fedele al suo spirito, però se l'è giocata fino alla fine, senza mai arretrare o abbassare al guardia, puntando alla porta avversaria mentre lo stadio faceva la ola e l''onda blu' sugli spalti non smetteva di sorridere, incitare e sventolare la bandiera tra canti e balli.