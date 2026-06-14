Olanda-Giappone, pari all’esordio: gol e spettacolo a Dallas! Koopmeiners in campo 26’

DALLAS (STATI UNITI D'AMERICA) - Altalena di emozioni tra Olanda e Giappone , gara valida per il primo turno del Gruppo F dei Mondiali 2026 - Svezia a Tunisia si affronteranno alle 4 di notte italiane -. Un 2-2 spettacolare maturato nella seconda frazione di gioco. Al 51' Van Dijk stappa la lattina con un colpo di testa mettendo a referto la sua rete numero 13 con la propria Nazionale. Il vantaggio degli Orange, però, dura appena sette minuti, con i nippinici a segno con un tiro dalla distanza di Nakamura . La selezione di Ronald Koeman , però, non ci sta, e passa ancora avanti al 64' con Summerville . Quando la gara sembra ormai indirizzata, però, la formazione di Moriyasu trova il pareggio con l'ex Lazio Kamada che devia in rete l'incornata di Ogawa arrivata da un cross proveniente da calcio d'angolo. Dura 70 minuti la partita dell'attaccante della Roma, Donyell Malen , tra i più pericolosi nella prima frazione di gioco ma calato nella ripresa. Ventisei minuti (entrato al 70’, più i 6 di recupero), invece, per lo juventino Teun Koopmeiners , che nel finale ha anche una chance di testa. Al triplice fischio è 2-2.

Olanda-Giappone 2-2: la cronaca del match

Dopo nemmeno tre minuti, Suzuki deve mettere i guantoni per sventare un destro di Malen. Mezz'ora più tardi, il portiere del Parma è ancora decisivo sul centravanti della Roma, parando un suo colpo di testa nato da un calcio d'angolo battuto dalla destra. Al 36' è Gakpo ad arrivare con il passo troppo lungo su un pallone invitante a centro area che viene calciato sopra la traversa. Il primo guizzo dei nipponici arriva al 43', quando Nakamura tenta un destro sul primo palo da buona posizione che esce di un soffio alla destra di Verbruggen. Due minuti più tardi è Ueda a provarci con il destro, ma la sfera colpisce l'esterno della rete. Le due squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Il risultato si sblocca al 6' della ripresa in favore degli orange. Gravenberch pennella un cross invitante dalla destra trovando Van Dijk, che si libera del diretto marcatore e infila Suzuki di testa, aiutato anche al palo. Il punteggio torna in parità al 12'. Nakamura riceve palla dal limite, calcia con il destro e trafigge Verbruggen, sfruttando anche una leggera deviazione di Van Hecke. Le emozioni non si fermano e al 19' sono i ragazzi di Koeman ad andare nuovamente a segno. Summeriville riceve sulla destra, si accentra sul sinistro e calcia nell'angolino lontano, con la palla che termina in fondo al sacco dopo aver toccato il palo. Al 28' è Suzuki a intervenire su un destro di Gakpo, deviato anche dal legno. Dalla girandola di cambi escono meglio i giapponesi, che trovano il pareggio al 44'. Jun'ya Ito calcia un corner dalla destra sul quale si avventa Ogawa, che anticipa tutti di testa e colpisce di fatto la nuca del compagno di squadra Kamada, il quale batte Verbruggen per il 2-2.