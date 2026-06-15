Arabia Saudita-Uruguay: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

MIAMI (Stati Uniti) - Arabia Saudita-Uruguay, seconda partita del primo turno del girone H vedrà di fronte due nazionali pronte a giocarsi le proprie carte in un raggruppamento dove la Spagna è la favorita per il primo posto. L’Arabia Saudita, che nell’ultima edizione in Qatar aveva battuto all’esordio per 2-1 l’Argentina di Messi, poi vincitrice del torneo, è consapevole che dopo gli ingenti investimenti nel campionato locale i propri calciatori abbiano acquisito forza e consapevolezza dei propri mezzi. Sulla panchina dei Green Falcons siederà il greco Georgios Donis, incredibilmente subentrato solo due mesi fa al francese Hervé Renard, che a sua volta, dopo un primo addio alla nazionale, era ritornato sui suoi passi per sostituire Roberto Mancini, la cui esperienza a Gedda era stata tutt’altro che positiva. L’Uruguay di Bielsa - ieri rimasto a lungo bloccato in Messico, dove era in ritiro, a causa della mancanza di alcuni permessi di volo per Miami - non può essere presentato come una corazzata sudamericana, ma comunque conta su atleti di livello internazionale. Valverde del Real Madrid non ha bisogno di presentazioni, per un centrocampo che vanta anche Ugarte del Manchester United e l’ex Juventus Rodrigo Bentancur, oggi al Tottenham. All’esordio la Celeste dovrà fare a meno, per infortunio, di tre pilastri del team: Gimenez (cercato dalla Juventus), De Arrascaeta e Ronald Araujo