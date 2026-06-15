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Spagna-Capo Verde: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

La Roja campione d'Europa in carica fa il proprio esordio ad Atlanta contro la selezione africana alla prima, storica, qualificazione alla fase finale del torneo iridato
4 min
SpagnaCapo VerdeMondiali 2026
Spagna-Capo Verde: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026© Getty Images

ATLANTA (STATI UNITI D'AMERICA) - È il giorno del debutto dei campioni d'Europa. Alle ore 18 italiane, all'Atlanta Stadium di Atlanta, la Spagna sfida Capo Verde nel primo turno del Gruppo H dei Mondiali 2026 - nello stesso girone Uruguay e Arabia Saudita, avversarie nel match in programma a mezzanotte -. La Roja deve convivere con l'ingombrante etichetta di favorita: trascinata dal talento di Lamine Yamal, la selezione di Luis de la Fuente è infatti indicata come una delle principali candidate al successo finale. Il sogno sarebbe bissare il trionfo ottenuto in Sudafrica nel 2010. Intanto, però, vietato sottovalutare il match d'esordio contro i capoverdiani, alla loro prima, storica, partecipazione alla fase finale di un torneo iridato. Come ha sottolineato il commissario tecnico Bubista, Capo Verde ha già fatto la propria impresa ottenendo la qualificazione, ma ora non vuole sfigurare. 

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Spagna-Capo Verde: diretta tv e streaming

Spagna-Capo Verde, gara valida per il primo turno del Gruppo H dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 18 italiane all'Atlanta Stadium di Atlanta e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. 

 

 

Le probabili formazioni di Spagna-Capo Verde

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Torres, Pedri, Baena; Oyarzabal. Ct: De la Fuente. 

A disposizione: Raya, Joan Garcia, Pubill, Grimaldo, Eric Garcia, Pedro Porro, Mikel Merino, Zubimendi, Gavi, Dani Olmo, Yeremi Pino, Nico Williams, Lamine Yamal, Victor Munoz, Borja Iglesias.

 

 

CAPO VERDE (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Costa, Joao Paulo; Semedo, Lenini; Mendes, Monteiro, Cabral; Livramento. Ct: Bubista. 

A disposizione: Rosa Marcio, Dos Santos, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral, Pina, Kelvin Pires, Stopira, Arcanjo, Deroy Duarte, Laros Duarte, Benchimol, Da Costa, Rodrigues, Willy Semedo, Varela. 

ARBITRO: Makhadmeh (Giordania). ASSISTENTI: Alkalaf-Alroalle (Giordania). IV UFFICIALE: Rojas (Colombia). VAR: Dickerson (Stati Uniti). ASS. VAR: Almarri (Qatar)-Fu Ming (Cina).  

 

 

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