Spagna-Capo Verde: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

ATLANTA (STATI UNITI D'AMERICA) - È il giorno del debutto dei campioni d'Europa. Alle ore 18 italiane, all'Atlanta Stadium di Atlanta, la Spagna sfida Capo Verde nel primo turno del Gruppo H dei Mondiali 2026 - nello stesso girone Uruguay e Arabia Saudita, avversarie nel match in programma a mezzanotte -. La Roja deve convivere con l'ingombrante etichetta di favorita: trascinata dal talento di Lamine Yamal, la selezione di Luis de la Fuente è infatti indicata come una delle principali candidate al successo finale. Il sogno sarebbe bissare il trionfo ottenuto in Sudafrica nel 2010. Intanto, però, vietato sottovalutare il match d'esordio contro i capoverdiani, alla loro prima, storica, partecipazione alla fase finale di un torneo iridato. Come ha sottolineato il commissario tecnico Bubista, Capo Verde ha già fatto la propria impresa ottenendo la qualificazione, ma ora non vuole sfigurare.