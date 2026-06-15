Bufera sulla Fifa, imbarazzo e giocatori increduli: l’incredibile regola sulle conferenze

Siamo all'assurdo. Una nuova pioggia di critiche investe Gianni Infantino e la Fifa per via del divieto di porre domande in lingua spagnola durante le interviste ai calciatori presenti al Mondiale, che si disputa fra Stati Uniti, Canada e - ricordiamo - Messico: paese in cui si parla la lingua bandita. Durante le conferenze stampa di alcuni giocatori che giocano o hanno giocato in Spagna - Hakimi, De Jong, Vinicius - ai giornalisti è stato impedito di porre le domande utilizzando lo spagnolo, suscitando reazioni di imbarazzo sia negli intervistatori che negli intervistati.

Il primo caso e la motivazione

La pietra dello scandalo è stato il divieto imposto a un giornalista messicano - Rodrigo Ornelas, di TV Azteca Deportes - di rivolgersi ai tesserati usando la lingua iberica: prima che la domanda fosse completata, infatti, il moderatore della Fifa è intervenuto ricordando che in quella conferenza non erano previste domande in spagnolo. "Si chiede di usare le lingue delle squadre coinvolte, per le quali c'è traduzione disponibile", la seconda parte della frase dà l'esatta dimensione della versione ufficiale con cui la Federazione ha spiegato il divieto. La motivazione è che la Fifa rende possibile esprimersi in inglese e nella lingua dei tesserati delle nazionali in conferenza, in modo da agevolare la comprensione dei media presenti. Una limitazione che l'organo che amministra il calcio internazionale ha spiegato con l'impossibilità di mettere a disposizione traduttori per lingue poco utilizzate. La lingua spagnola, quindi, può essere utilizzata nelle conferenze stampa quando è prevista la relativa copertura di traduzione, come in occasione delle partite di Spagna, Messico, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador o Paraguay, oppure quando una federazione richiede espressamente la presenza di interpreti spagnoli.

Le reazioni

Ovviamente questa scelta ha creato non poche polemiche. Uno dei primi a commentare è stato Thierry Henry, impegnato al Mondiale in qualità di opinionista con Fox Sports, che ha dichiarato: "Mi stai dicendo che una Coppa del Mondo ospitata anche dal Messico può impedire ai giornalisti di fare domande in spagnolo? È come ospitare la Formula 1 e vietare alle auto di usare i propri motori". Hakimi ha definito la misura: “Una regola troppo rigida per una competizione globale”. De Jong ha invece sottolineato che: “La comunicazione è parte del gioco” e che limitare le domande penalizza i media di paesi non anglofoni. Vinícius, il cui italiano è limitato, ha chiesto più flessibilità, ricordando che il calcio è una lingua universale.