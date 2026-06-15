Vozinha eroe Mondiale, ferma la Spagna e travolge i social grazie al Brasile: il dato è incredibile

L'impresa al Mondiale di Capo Verde sta già facendo il giro del pianeta. La piccola nazionale africana, alla sua prima storica partecipazione in una Coppa del Mondo, è riuscita a fermare sullo 0-0 la Spagna di Lamine Yamal data da molti come favorita al trionfo finale. Un vero e proprio miracolo quello degli squali blu che sono riusciti a mantenere la porta inviolata grazie ad un'ottima organizzazione difensiva e alle parate del portiere Vozinha , portiere 40enne che si è superato in più di un'occasione per tenere la saracinesca abbassata ai tentativi della Roja.

Vozinha, la star del Mondiale

E la sua performance ha scatenato uno dei principali conduttori televisivi brasiliani, Casimiro Miguel, star di CazéTV che ha lanciato una campagna sui social media per promuovere Vozinha, il portiere capoverdiano. Durante la telecronaca della partita tra Spagna e Capo Verde, il commentatore ha invitato gli spettatori a seguire il portiere su Instagram. Di conseguenza, il profilo del giocatore sul social network ha superato il milione di follower in pochi minuti. Vozinha attualmente gioca per il Chaves, nella seconda divisione portoghese. In passato ha vestito le maglie di Gil Vicente e AEL Limassol di Cipro. Il suo vero nome è Josimar José Évora Dias, ma è soprannominato Vozinha (tradotto vuol dire Nonnina) perché è stato cresciuto dai suoi nonni sull'isola di São Vicente, a Capo Verde. Dopo l'eroica prestazione contro la Spagna è diventato una star di questa Coppa del Mondo 2026 e al triplice fischio non è riuscito a trattenere le lacrime per l'emozione.