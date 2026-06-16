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Alla Nuova Zelanda non basta la doppietta di Just: 2-2 al debutto contro l'Iran

Avanti due volte, la selezione di Bazaley si fa riprendere prima da Rezaeian e poi da Mohebbi. Tutto in equilibrio nel Gruppo G
3 min
Nuova ZelandaIranMondiali 2026
Alla Nuova Zelanda non basta la doppietta di Just: 2-2 al debutto contro l'Iran © APS

Gol e spettacolo tra Iran e Nuova Zelanda, che al debutto ai Mondiali 2026 danno vita a un divertente 2-2: due volte avanti grazie alla doppietta di Just, gli uomini di Bazeley vengono recuperati prima da Rezaeian e poi da Mohebbi. Con questo risultato, arrivato dopo l'1-1 tra Belgio ed Egitto, il Girone G è in perfetto equilibrio, con tutte e quattro le squadre a un punto.

Iran-Nuova Zelanda 2-2: la cronaca del match

La partita si sblocca già al 7', quando Just insacca di destro sfruttando l'ottimo lavoro di sponda di Wood. Lo stesso capitano neozelandese, qualche minuto più tardi, manca la zampata del raddoppio. La reazione dell'Iran arriva al 23' con Taremi, che guida il contropiede e sceglie di andare al tiro dal limite, centrando in pieno il palo. Poco dopo, un'indecisione di Crocombe con i piedi consegna a Ghoddos la possibilità di provarci dalla lunga distanza a porta vuota, ma il suo tentativo non centra lo specchio. Il meritato pareggio arriva al 32' con Rezaeian, bravo ad arrivare per primo su un tiro di Moghanloo ribattuto dalla difesa della Nuova Zelanda. Allo scadere della prima frazione, Nemati segna il gol del sorpasso sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il giocatore iraniano era in chiaro fuorigioco sul cross di Rezaeian.

 

 

Al rientro dagli spogliatoi, come nel primo tempo, anche nella ripresa non passa molto prima che la Nuova Zelanda trovi la via della rete: ci pensa ancora Just al 54', che sfrutta un recupero di Cacace e scambia due volte con Singh e Wood (entrambi protagonisti anche nel primo gol) prima di battere Beiranvand. La reazione dell'Iran è quasi immediata, in una partita vissuta a fiammate e con frequenti scambi di inerzia: al 64', Rezaeian veste i panni dell'assistman disegnando un cross perfetto per Mohebbi, che sbuca di testa alle spalle di Boxall e batte Crocombe con la palla che sbatte sul palo prima di insaccarsi in rete. Dopo una fase centrale in cui il gioco è molto spezzettato, i ritmi si rialzano di nuovo negli ultimi venti minuti, con l'Iran che mette sotto grande pressione la Nuova Zelanda sfiorando il gol nell'ultimo dei cinque minuti di recupero, ma il risultato non cambia più.

 

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