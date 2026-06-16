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Iraq-Norvegia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Tra le possibili rivelazioni del torneo, gli scandinavi di Solbakken fanno il loro esordio nel torneo iridato. Sarà quasi un derby
3 min
IraqNorvegiaMondiali 2026
Iraq-Norvegia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026© EPA

FOXBOROUGH (STATI UNITI D'AMERICA) - Dopo aver dominato il girone di qualificazione nel quale c’era anche l’Italia chiudendo a punteggio pieno, la Norvegia fa il proprio esordio ai Mondiali 2026 contro l’Iraq al Gillette Stadium di Foxborough quando nel nostro Paese sarà mezzanotte. C’è grande curiosità intorno alla selezione di Solbakken, trascinata dal tridente offensivo composto da Haaland, Sorlorh e Nusa. Per l’Iraq é invece un ritorno al torneo iridato dopo 40 anni d’assenza dalla fallimentare spedizione a Messico ‘86, quando arrivarono tre sconfitte in altrettante gare contro Belgio, Messico e Paraguay. Sarà una sorta di derby scandinavo visto che nella rosa irachena ci sono ben otto calciatori nati tra Svezia e Danimarca.

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Iraq-Norvegia: diretta tv e streaming

Iraq-Norvegia, gara valida per il primo turno del Gruppo I dei Mondiali 2026, è in programma a mezzanotte italiane al Gillette Stadium di Foxborough e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. 

 

 

Le probabili formazioni di Iraq-Norvegia

IRAQ (4-4-2): Hassan; Hussein Ali, Tahseen, Hashim, Doski; Amyn, Al Ammari, Sher, Bayesh; Hussein, Al Hamadi. Ct: Arnold. 

A disposizione: Talib, Ghareeb, Younus, Ali, Qasim, Yousif, Oqbal, Yahya, Jasim, Yakob, Farji, Basil, Ismael, Saadoon, Putros. 

 

 

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolf; Berge, Berg, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct: Solbakken. 

A disposizione: Thorsby, Ostigard, Strand Larsen, Tangvik, Selvik, Aursnes, Bjorkan, Pedersen, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb, Hauge, Langas, Falchener. 

ARBITRO: Atcho (Gabon). ASSISTENTI: Ditsoga-Ngong (Gabon). IV UFFICIALE: Omar (Egitto). VAR: Abouregal (Egitto). ASS. VAR: Gillet (Inghilterra). 

 

 

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