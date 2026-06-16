Iraq-Norvegia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

FOXBOROUGH (STATI UNITI D'AMERICA) - Dopo aver dominato il girone di qualificazione nel quale c’era anche l’Italia chiudendo a punteggio pieno, la Norvegia fa il proprio esordio ai Mondiali 2026 contro l’Iraq al Gillette Stadium di Foxborough quando nel nostro Paese sarà mezzanotte. C’è grande curiosità intorno alla selezione di Solbakken, trascinata dal tridente offensivo composto da Haaland, Sorlorh e Nusa. Per l’Iraq é invece un ritorno al torneo iridato dopo 40 anni d’assenza dalla fallimentare spedizione a Messico ‘86, quando arrivarono tre sconfitte in altrettante gare contro Belgio, Messico e Paraguay. Sarà una sorta di derby scandinavo visto che nella rosa irachena ci sono ben otto calciatori nati tra Svezia e Danimarca.