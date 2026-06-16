Argentina-Algeria: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

KANSAS CITY (STATI UNITI D'AMERICA) - Nella notte italiana, esattamente alle 3, faranno il proprio esordio ai Mondiali 2026 i campioni in carica dell'Argentina che al Kansas City Stadium sfidano l'Algeria nel primo turno del Gruppo J. L'obiettivo dell'Albiceleste è quello di bissare il successo ottenuto in Qatar nel 2022, un'impresa riuscita prima d'ora solo all'Italia (1934 e 1938) e al Brasile (1958 e 1962). Osservato speciale, ça va sans dire, sarà Lionel Messi, al suo sesto e probabilmente ultimo Mondiale. La Pulce arriva al torneo con 13 reti ed è a sole tre lunghezze dal record assoluto di Miroslav Klose. Nonostante ci sia grande entusiasmo in vista del debutto, la Seleccion dovrà tenere alta la concentrazione perché dall'altro lato del campo ci sarà una squadra insidiosa, guidata dall'ex tecnico della Lazio Vladimir Petkovic, che ha nell'ex Manchester City Riyad Mahrez la propria stella e che vorrà fare uno sgambetto ai campioni in carica.