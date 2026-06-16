Zidane e la Juve di famiglia: "Peso enorme, ne sento parlare da sempre. Papà..."

"Juve, un peso enorme"

Pochi mesi fa è tornato a Torino per l’amichevole contro il Uruguay. Che effetto le ha fatto? Del resto è stata una città fondamentale per la vita di suo padre.«Giocare nella Juve, in un club così grande, non può che essere un vero piacere. La Juve è la storia, ha un peso enorme nel calcio europeo. Mio padre ha avuto la fortuna di giocare lì e per me è un orgoglio poter seguire le sue orme. Fin da piccolo ne sento parlare, era qualcosa che faceva parte della nostra storia familiare. Ero già stato allo Stadium col Real Madrid, ma non avevo giocato. Aspettavo da tanto un momento come quello, ma ora guardo avanti e penso all’Argentina, il debutto che attendiamo da tempo».