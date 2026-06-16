Zidane e la Juve di famiglia: "Peso enorme, ne sento parlare da sempre. Papà..."

Leo Messi, 20 anni fa, iniziava la sua parabola ai Mondiali mentre Zinedine Zidane la terminava in finale contro l’Italia. Vent’anni dopo un altro Zidane, Luca, cercherà di fermare l’eterno Lionel con la maglia dell’Algeria mentre papà Zizou lo seguirà in tribuna direttamente a Kansas City. Tra le tante storie del torneo più importante c’è sicuramente quella della dinastia Zidane. Luca è il secondogenito di Zinedine e Veronique. Ultima stagione al Granada, nella serie cadetta spagnola. Per lui, però, un lungo vissuto nel Real Madrid, condividendo lo spogliatoio con gente come Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema. La vera occasione della vita capita però a 28 anni: domani difenderà i pali dell’Algeria contro i campioni del mondo in carica. Non una giornata qualunque per la famiglia Zidane.
"Penso subito a mio nonno"
Luca Zidane, lei ha scelto l’Algeria e adesso si appresta a vivere il suo primo Mondiale. Perché questa deviazione di percorso?«Penso subito a mio nonno in una circostanza come questa. Fin da piccoli, abbiamo avuto una forte influenza culturale algerina in famiglia. Ne ho parlato con lui prima di fare questo passo, quando l’ha saputo era orgoglioso di me. Ogni volta che vado in nazionale mi chiama e mi dice che ho preso una buona decisione. Poterlo rendere felice è molto importante per me. Gli regalerò la mia maglia, sono momenti che non si possono dimenticare».
"Juve, un peso enorme"
Pochi mesi fa è tornato a Torino per l’amichevole contro il Uruguay. Che effetto le ha fatto? Del resto è stata una città fondamentale per la vita di suo padre.«Giocare nella Juve, in un club così grande, non può che essere un vero piacere. La Juve è la storia, ha un peso enorme nel calcio europeo. Mio padre ha avuto la fortuna di giocare lì e per me è un orgoglio poter seguire le sue orme. Fin da piccolo ne sento parlare, era qualcosa che faceva parte della nostra storia familiare. Ero già stato allo Stadium col Real Madrid, ma non avevo giocato. Aspettavo da tanto un momento come quello, ma ora guardo avanti e penso all’Argentina, il debutto che attendiamo da tempo».
Come si è trovato col gruppo storico dell’Algeria? «Mi sono integrato molto bene, è stato facile. Abbiamo un gruppo fantastico, che accoglie i nuovi con naturalezza. Questo rende tutto più semplice: mi sento a mio agio, rispettato e coinvolto. L’armonia che si respira ci aiuterà anche ai Mondiali».
"Papà mi ha detto..."
Quali sono le vostre ambizioni in questo Mondiale?«Cerchiamo di fare un passo per volta: prima pensiamo all’Argentina. Poi vedremo strada facendo che tipo di cammino faremo. Siamo tutti competitivi, vogliamo dare il massimo per portare l’Algeria più in alto possibile».
Che ruolo ha avuto suo padre nella sua percorso di maturazione?«Mi ha sempre dato consigli preziosi. Per lui è un piacere vedere che sto costruendo mattoncino dopo mattoncino la mia carriera e per me è importante avere tutto il suo sostegno. Ha vissuto momenti anche complessi nel calcio e cerco di imparare dalla sua esperienza, sempre preziosa per un ragazzo come me».
Leo Messi, 20 anni fa, iniziava la sua parabola ai Mondiali mentre Zinedine Zidane la terminava in finale contro l’Italia. Vent’anni dopo un altro Zidane, Luca, cercherà di fermare l’eterno Lionel con la maglia dell’Algeria mentre papà Zizou lo seguirà in tribuna direttamente a Kansas City. Tra le tante storie del torneo più importante c’è sicuramente quella della dinastia Zidane. Luca è il secondogenito di Zinedine e Veronique. Ultima stagione al Granada, nella serie cadetta spagnola. Per lui, però, un lungo vissuto nel Real Madrid, condividendo lo spogliatoio con gente come Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema. La vera occasione della vita capita però a 28 anni: domani difenderà i pali dell’Algeria contro i campioni del mondo in carica. Non una giornata qualunque per la famiglia Zidane.
"Penso subito a mio nonno"
Luca Zidane, lei ha scelto l’Algeria e adesso si appresta a vivere il suo primo Mondiale. Perché questa deviazione di percorso?«Penso subito a mio nonno in una circostanza come questa. Fin da piccoli, abbiamo avuto una forte influenza culturale algerina in famiglia. Ne ho parlato con lui prima di fare questo passo, quando l’ha saputo era orgoglioso di me. Ogni volta che vado in nazionale mi chiama e mi dice che ho preso una buona decisione. Poterlo rendere felice è molto importante per me. Gli regalerò la mia maglia, sono momenti che non si possono dimenticare».