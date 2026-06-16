Mondiali, un pallone gigante invade le strade e si schianta contro un camion: cosa è successo

Questo Mondiale è iniziato decisamente con il piede sbagliato . Dopo i serpenti che hanno preso d'assalto la struttura che ospita la Svizzera , la sparatoria avvenuta a poche miglia didistanza dalla base della Nazionale inglese e il divieto di utilizzare la lingua spagnola per porre domande ai calciatori , un altro evento è destinato a gettare una macchia su questa edizione. Un gigantesca riproduzione del pallone che viene utilizzato durante le partite di questa Coppa del Mondo ha infatti seminato il panico per le strade di San Salvador, staccandosi dai sostegni che la tenevano ancorata a terra per via dei forti venti che hanno colpito la città. Il pallone si è poi riversato in strada, ostacolando gli automobilisti e colpendo un camion, per fortuna non provocando vittime o danni ai veicoli.

Panico a San Salvador

Nonostante El Salvador non abbia preso parte a questi Mondiali, l'entusiasmo per la competizione ha investito il paese, portando alla realizzazione di una gigantesca riproduzione del Trionda: il pallone che viene utilizzato nelle gare della rassegna iridata. Il pallone gigante è stato esposto Bambu della capitale del paese San Salvador, per celebrare l'evento. La città è stata però colpita da violenti temporali durante la settimana, che hanno portato la riproduzione a staccarsi dai propri sostegni e attraversare quattro corsie stradali. Dopo aver sfiorato un automobilista che aveva frenato bruscamente, la palla si è schiantata contro una palma ed è stata proiettata, roteando su se stessa, sulla traiettoria delle auto che viaggiavano nella direzione opposta. Successivamente, ha poi mancato un'auto ma si è schiantata contro un camion, colpendolo frontalmente e ribaltandosi sul tetto. A quanto pare, l'enorme ma leggera palla non ha causato alcun danno al veicolo.