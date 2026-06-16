Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mondiali, un pallone gigante invade le strade e si schianta contro un camion: cosa è successo

L'enorme riproduzione del Trionda, che viene usato in questa Coppa del Mondo, ha causato non pochi problemi per le vie di San Salvador
3 min
Mondiali 2026

Questo Mondiale è iniziato decisamente con il piede sbagliato. Dopo i serpenti che hanno preso d'assalto la struttura che ospita la Svizzera, la sparatoria avvenuta a poche miglia didistanza dalla base della Nazionale inglese e il divieto di utilizzare la lingua spagnola per porre domande ai calciatori, un altro evento è destinato a gettare una macchia su questa edizione. Un gigantesca riproduzione del pallone che viene utilizzato durante le partite di questa Coppa del Mondo ha infatti seminato il panico per le strade di San Salvador, staccandosi dai sostegni che la tenevano ancorata a terra per via dei forti venti che hanno colpito la città. Il pallone si è poi riversato in strada, ostacolando gli automobilisti e colpendo un camion, per fortuna non provocando vittime o danni ai veicoli.

Panico a San Salvador

Nonostante El Salvador non abbia preso parte a questi Mondiali, l'entusiasmo per la competizione ha investito il paese, portando alla realizzazione di una gigantesca riproduzione del Trionda: il pallone che viene utilizzato nelle gare della rassegna iridata. Il pallone gigante è stato esposto Bambu della capitale del paese San Salvador, per celebrare l'evento. La città è stata però colpita da violenti temporali durante la settimana, che hanno portato la riproduzione a staccarsi dai propri sostegni e attraversare quattro corsie stradali. Dopo aver sfiorato un automobilista che aveva frenato bruscamente, la palla si è schiantata contro una palma ed è stata proiettata, roteando su se stessa, sulla traiettoria delle auto che viaggiavano nella direzione opposta. Successivamente, ha poi mancato un'auto ma si è schiantata contro un camion, colpendolo frontalmente e ribaltandosi sul tetto. A quanto pare, l'enorme ma leggera palla non ha causato alcun danno al veicolo.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS