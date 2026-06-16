Cani antidroga e rilevatori di esplosivi: Uruguay nel caos al Mondiale, il motivo 

Non si placano le polemiche per questa edizione dei Mondiali fra Stati Uniti, Canada e Messico. L'ultima in ordine di tempo, ma parliamo ormai dell'emersione di un problema al giorno, è stato il trattamento a cui è stata sottoposta la Nazionale urugayana al momento dell'arrivo sul suolo americano. Probabilmente la Celeste si aspettava una folla di tifosi pronti ad accoglierli, mentre invece hanno trovato una schiera di militari con al seguito dei cani antidroga e rilevatori di esplosivi a perquisirli. La cosa assurda è che questa scena è accaduta a pochi momenti dall'esordio dell'Uruguay al Mondiale, in cui ha sfidato l'Arabia Saudita al Miami Stadium dell'omonima città. Tutto ciò non ha di certo portato bene alla formazione allenata da Marcelo Bielsa, che ha pareggiato 1-1.