Cani antidroga e rilevatori di esplosivi: Uruguay nel caos al Mondiale, il motivo 

Non si placano le polemiche per questa edizione dei Mondiali fra Stati Uniti, Canada e Messico. L'ultima in ordine di tempo, ma parliamo ormai dell'emersione di un problema al giorno, è stato il trattamento a cui è stata sottoposta la Nazionale urugayana al momento dell'arrivo sul suolo americano. Probabilmente la Celeste si aspettava una folla di tifosi pronti ad accoglierli, mentre invece hanno trovato una schiera di militari con al seguito dei cani antidroga e rilevatori di esplosivi a perquisirli. La cosa assurda è che questa scena è accaduta a pochi momenti dall'esordio dell'Uruguay al Mondiale, in cui ha sfidato l'Arabia Saudita al Miami Stadium dell'omonima città. Tutto ciò non ha di certo portato bene alla formazione allenata da Marcelo Bielsa, che ha pareggiato 1-1.
La perquisizione
L'Uruguay ha svolto la sua preparazione in vista dell'esordio contro l'Arabia Saudita nel Gruppo H di questo Mondiale Mayakoba Training Centre di Cancun, in Messico. Al momento dell'approdo della squadra negli Stati Uniti, la Celeste è stata sottoposta ai controlli dei militari americani, che hanno bloccato il pullman con il quale viaggiava e hanno iniziato a perquisire i giocatori e i loro effetti personali, con i calciatori schierati in fila mentre i poliziotti frugavano in borse ed equipaggiamento 'di campo'. Durante il controllo sono anche stati utilizzati dei cani antidroga e dei rilevatori di sostanze esplosive. La perquisizione si è poi risolta per il meglio, con l'Uruguay che si è potuta recare al Miami Stadium a disputare la gara d'esordio di questa Coppa del Mondo.