"Non vestite Rocky": il Mondiale 2026 scopre la superstizione più strana d’America

A Philadelphia il Mondiale 2026 si gioca anche fuori dal campo, tra calcio e leggenda cinematografica. La città americana ha riportato al centro una superstizione che ruota attorno a Rocky Balboa . La celebre statua davanti al Philadelphia Museum of Art è diventata un simbolo… con effetti imprevedibili. Tra ironia e scaramanzia, si parla ormai di una vera e propria “maledizione sportiva”. E c’è chi giura che vestirla con le maglie delle nazionali porti più guai che fortuna.

La leggenda della statua “anti-tifo”

Secondo il racconto popolare, ogni squadra che prova a “colorare” Rocky con i propri colori finisce per inciampare sul più bello. La scena è sempre la stessa: tifosi in festa, maglia addosso alla statua e foto celebrative. Poi, puntualmente, arriva una sconfitta a rovinare la festa e alimentare il mito. L’episodio più recente citato riguarda l’Ecuador, sconfitto dopo un gesto scaramantico sui famosi gradini. Nel tempo si sono aggiunti altri casi nel football americano, trasformando la storia in un tormentone sportivo. Minnesota Vikings, New England Patriots e San Francisco 49ers vengono spesso tirati in ballo dai superstiziosi. A Philadelphia il consiglio è ormai diventato quasi turistico: ammirare Rocky sì, vestirlo meglio di no. E così la città si gode il Mondiale anche come palcoscenico di folklore sportivo.

L’avviso ufficiale e il messaggio ai Mondiali

Con diverse partite in programma, le autorità turistiche locali hanno deciso di intervenire con ironia preventiva. Il tono è leggero, ma il riferimento alla “maledizione” è tutt’altro che casuale. Sui social è comparso un messaggio rivolto alle nazionali in arrivo da tutto il mondo. "Vi diamo il benvenuto e vi auguriamo il meglio per le vostre partite a Philadelphia", si legge nel post Instagram. "Ma da buoni padroni di casa vogliamo segnalarvi un fenomeno ben documentato: la maledizione della statua di Rocky". Il messaggio si chiude con una raccomandazione tanto scherzosa quanto esplicita: "Philadelphia non vede l'ora di accogliervi. Però Rocky davvero non ha bisogno della vostra maglia". Tra Brasile, Francia e Croazia, qualcuno potrebbe pensarci due volte prima di salire quei gradini. Perché a Philadelphia, tra calcio e cinema, anche la scaramanzia gioca il suo Mondiale.