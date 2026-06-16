Muharemovic avvisa: "Non vado da nessuna parte senza di lui...". Poi ritorna sulla sfida all'Italia

Tarik Muharemovic è intervenuto ai microfoni di Reprezentacija.ba prima del match contro la Svizzera valevole per il gruppo B. Il difensore del Sassuolo ha dichiarato: "Abbiamo guardato la partita contro il Canada e le situazioni che devono essere migliorate. Questa è una nuova partita in cui dobbiamo cercare di giocare di nuovo come contro la Romania, il Galles e l'Italia". Una presentazione rapida sulla Svizzera invece: "Sappiamo che tipo di nazionale sia la Svizzera e che ha avuto il controllo del gioco nella prima partita, anche se non ha vinto".

Le parole di Muharemovic

"Noi abbiamo le nostre qualità e dobbiamo pensare a noi stessi, a come interpretare al meglio quella partita e cercare di vincere per andare il più lontano possibile in questa competizione". Riguardo alla fasciatura sulla spalla, il nazionale bosniaco ha risposto così: "Ma no, questo è il mio migliore amico, non vado da nessuna parte senza di lui". Sui tifosi della Bosnia accorsi numerosi per seguire la Nazionale di Barbarez, ha aggiunto: "È bellissimo avere un supporto del genere e vedere la nostra gente ovunque. Siamo grati per tutto. Qui c'è un po' meno pressione rispetto a Sarajevo o a St. Louis, ma questo sostegno è la cosa più bella che i giocatori possano avere. Grazie anche ai 'BH Fanaticos' per il supporto che ci stanno dando", ha concluso Muharemovic.

