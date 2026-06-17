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Portogallo-Congo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Inizia l'avventura in Usa, Canada e Messico per Cristiano Ronaldo e compagni: si alza il sipario sul gruppo K
2 min
PortogalloCongomondiale

Sarà l’ultimo giro di ballo per CR7 in un Mondiale con tanti record nel mirino da battere per rispondere al rivale di sempre: Lionel Messi. Cristiano resta una certezza in quanto a concentrazione e impegno per la nazionale di Martinez che teme però un’assenza importante alla prima in Usa, Canada e Messico, quella di Dias, considerato un titolare inamovibile nella difesa lusitana. Davanti ci sarà il Congo, pronto a fare lo scherzo ai portoghesi. Tra scaramanzia e tattica, i Leopardi guidati da Desabre hanno voglia di mostrare a tutti di essere diventati una squadra che vince perché riuscita a dare ordine al talento che i giocatori hanno sempre mostrato. Ne servirà tanto per avere la meglio su un Portogallo che sembra sempre avere pronta una nuova generazione di campioni cresciuta dietro i numeri della sua stella: CR7,

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Portogallo-Congo: diretta tv e streaming

Portogallo-Congo, gara valida per il primo turno del Gruppo K dei Mondiali 2026, è in programma alle 19 italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. 

Le probabili formazioni di Portogallo-Congo

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa, Cancelo, Araujo, Inacio, Mendes; Vitinha, J.Neves, B.Fernandes; Neto, Ronaldo, Guedes. Ct. Martinez. A disposizione: Sa, Rui SIlva, Semedo, Dias, Dalot, Veiga, Costa, Nunes, B.Silva, R.Neves, Ramos, Felix, Trincao, Leao, Conceicao.

CONGO (3-4-2-1): Mpasi, Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe; Wan-Bissaka, Moutoussamy, Sadiki, Masuaku; Mbuku, Wissa; Bakambu. Ct. Desabre. A disposizione: Fayulu, Epolo, Batubinsika, Kayembe, Kalulu, Muaku, Bongonda, Kayembe, Cipenga, Kakuta, Meschak, Mayele, Banza.

Arbitro: Al Jassim (Qatar). Assistenti: Al Marri-Al Maqaleh (Qatara). IV Uomo: Abongile (Sudafrica) Var: Al Marri (Qatar). Avar: Soto (Venezuela).

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