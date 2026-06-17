Portogallo-Congo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Sarà l’ultimo giro di ballo per CR7 in un Mondiale con tanti record nel mirino da battere per rispondere al rivale di sempre: Lionel Messi. Cristiano resta una certezza in quanto a concentrazione e impegno per la nazionale di Martinez che teme però un’assenza importante alla prima in Usa, Canada e Messico, quella di Dias, considerato un titolare inamovibile nella difesa lusitana. Davanti ci sarà il Congo, pronto a fare lo scherzo ai portoghesi. Tra scaramanzia e tattica, i Leopardi guidati da Desabre hanno voglia di mostrare a tutti di essere diventati una squadra che vince perché riuscita a dare ordine al talento che i giocatori hanno sempre mostrato. Ne servirà tanto per avere la meglio su un Portogallo che sembra sempre avere pronta una nuova generazione di campioni cresciuta dietro i numeri della sua stella: CR7,