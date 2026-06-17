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Uzbekistan-Colombia: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

La selezione di Cannavaro contende alla Tricolore di Lorenzo la prima giornata del girone K
2 min
UzbekistanColombiaMondiali 2026

Esordio mondiale per Fabio Cannavaro, che subentrato alla guida dell'Uzbekistan nell'ottobre scorso contende ora alla Colombia di Nestor Lorenzo la prima giornata del girone K. Per i Lupi bianchi si tratta inoltre del debutto assoluto in Coppa del Mondo, dopo il secondo posto alle spalle dell'Iran conquistato nel girone valido per qualificazioni. La Tricolore torna invece al Mondiale dopo l'assenza in Qatar a sua volta preceduta dagli ottavi di finale raggiunti in Russia nel 2018. La prossima giornata, Uzbekistan e Colombia saranno impegnate rispettivamente contro Portogallo (Houston, Texas, Usa) e Repubblica Democratica del Congo (Zapopan, Messico): entrambi gli appuntamenti in programma il 23 giugno. 

Uzbekistan-Colombia: dove vederla

L'incontro tra le selezioni di Cannavaro e Lorenzo è in programma allo Stadio Azteca di Città del Messico alle ore 4am italiane. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn.

Segui Uzbekistan-Colombia sul nostro sito

Uzbekistan-Colombia: le probabili formazioni

UZBEKISTAN (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Sayfiev, Shukurov, Mozgovoy, Nazrullaev; Fayzullaev, Urunov; Shomurododov. Ct: Cannavaro.

A disposizione: Ergashev, Nematov, Alijonov, Karimov, Urozov, Ulmasaliev, Ehmuradov, Esanov, Amonov, Hamrobekov, Iskanderov, Masharipov,  Ganiev, Khamdamov, Sergeev.

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Rios; J.Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez. Ct: Lorenzo.

A disposizione: Ospina, Montero, S.Arias, Ditta, Mina, Machado, Carrascal, Castaño, Quintero, Portilla, Puerta, Campaz, Cucho, Gomez, Cordoba.

Arbitro: Taylor (Inghilterra); Assistenti: Beswick-Nunn (Inghilterra); Quarto ufficiale: Calderon (Costa Rica); Var: Mora (Costa Rica); Ass. Var.: Gillett (Inghilterra).

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