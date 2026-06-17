Ghana-Panama: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

TORONTO (Canada) - Più che un esordio Ghana-Panama potrebbe già essere una “piccola finale”. Nessuna delle due lo ammetterà mai, ma sulla carta essere capitate nello stesso girone di Inghilterra e Croazia non lascia molto spazio alla matematica: perdere il match iniziale potrebbe pesare tantissimo sulle speranze di qualificazione al turno successivo del Mondiale. Allora bisogna attaccarsi a tutto e pigiare il piede sull’acceleratore, come vuole fare il Ghana di Queiroz, arrivato sulla panchina delle Black Star in primavera al posto di Addo, ma che dovrà fare a meno della sua stella Partey, bloccato dalle vicende locali al suo ingresso in Canada. Sogna anche Panama che avrà dalla sua il pubblico, anche solo un pari vorrebbe dire storia.