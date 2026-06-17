Ghana-Panama: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

TORONTO (Canada) - Più che un esordio Ghana-Panama potrebbe già essere una “piccola finale”. Nessuna delle due lo ammetterà mai, ma sulla carta essere capitate nello stesso girone di Inghilterra e Croazia non lascia molto spazio alla matematica: perdere il match iniziale potrebbe pesare tantissimo sulle speranze di qualificazione al turno successivo del Mondiale. Allora bisogna attaccarsi a tutto e pigiare il piede sull’acceleratore, come vuole fare il Ghana di Queiroz, arrivato sulla panchina delle Black Star in primavera al posto di Addo, ma che dovrà fare a meno della sua stella Partey, bloccato dalle vicende locali al suo ingresso in Canada. Sogna anche Panama che avrà dalla sua il pubblico, anche solo un pari vorrebbe dire storia.
SEGUI GHANA-PANAMA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Ghana-Panama:: diretta tv e streaming
Ghana-Panama:, gara valida per il primo turno del Gruppo K dei Mondiali 2026, è in programma all'1 di notte italiana e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Ghana-Panama
GHANA (4-2-3-1): Ati Zigi, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Yirenkyi; Williams, Boakye, Semenyo; Ayew. Ct. Queiroz. A disposizione: Anang, Asare, Seidu, Mumin, Rahman, Oppong, Luckassen, Sibo, Fatawu, Asante, Baah, Nuamah, Sulemana, Adu. Indisponibili: Partey
PANAMA (3-4-2-1): Mosquera, Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Godoy, Harvey, Davis: Rodriguez, Diaz; Fajarado. Ct. Christiansen Tarìn. A disposizione: Mejia, Samudio, Blackman, Esobar, Farina, Miller, Gutierrez, Martinez, Carrasquilla, Barcenas, Quintero, Yanis, Rodriguez, Waterman, Londono
Arbitro: Nyberg (Svezia). Assistenti: Belgi-Soderkvist (Svezia). IV Uomo: Al Turais (Arabia Saudita) Var: Van Driessche (Belgio). Avar: Di Bello (Italia).