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Ghana-Panama: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Inserite nel gruppo L con Inghilterra e Croazia, le due nazionali si sfidano per cercare tre punti fondamentali all'esordio in Usa, Canada e Messico
2 min
Ghana-Panama: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026© Getty Images

TORONTO (Canada) - Più che un esordio Ghana-Panama potrebbe già essere una “piccola finale”. Nessuna delle due lo ammetterà mai, ma sulla carta essere capitate nello stesso girone di Inghilterra e Croazia non lascia molto spazio alla matematica: perdere il match iniziale potrebbe pesare tantissimo sulle speranze di qualificazione al turno successivo del Mondiale. Allora bisogna attaccarsi a tutto e pigiare il piede sull’acceleratore, come vuole fare il Ghana di Queiroz, arrivato sulla panchina delle Black Star in primavera al posto di Addo, ma che dovrà fare a meno della sua stella Partey, bloccato dalle vicende locali al suo ingresso in Canada. Sogna anche Panama che avrà dalla sua il pubblico, anche solo un pari vorrebbe dire storia.

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Ghana-Panama:: diretta tv e streaming

Ghana-Panama:, gara valida per il primo turno del Gruppo K dei Mondiali 2026, è in programma all'1 di notte italiana e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.

Le probabili formazioni di Ghana-Panama

GHANA (4-2-3-1): Ati Zigi, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Yirenkyi; Williams, Boakye, Semenyo; Ayew. Ct. Queiroz. A disposizione: Anang, Asare, Seidu, Mumin, Rahman, Oppong, Luckassen, Sibo, Fatawu, Asante, Baah, Nuamah, Sulemana, Adu. Indisponibili: Partey

PANAMA (3-4-2-1): Mosquera, Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Godoy, Harvey, Davis: Rodriguez, Diaz; Fajarado. Ct. Christiansen Tarìn. A disposizione: Mejia, Samudio, Blackman, Esobar, Farina, Miller, Gutierrez, Martinez, Carrasquilla, Barcenas, Quintero, Yanis, Rodriguez, Waterman, Londono

Arbitro: Nyberg (Svezia). Assistenti: Belgi-Soderkvist (Svezia). IV Uomo: Al Turais (Arabia Saudita) Var: Van Driessche (Belgio). Avar: Di Bello (Italia).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

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