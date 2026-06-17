Vozinha, c'è la notizia più bella: l'annuncio sulla madre dell’eroe Mondiale

La madre del portiere stella di Capo Verde, Vozinha, ha ottenuto il visto per entrare negli Stati Uniti in tempo per la prossima partita del figlio quarantenne ai Mondiali. Lo ha annunciato mercoledì il leader dei Democratici alla Camera, Hakeem Jeffries.
Chi è Vozinha
Vozinha è diventato una delle rivelazioni del Mondiale dopo aver effettuato una serie di parate decisive nel pareggio per 0-0 contro la Spagna, una delle favorite del torneo che ci si aspettava travolgesse il piccolo Capo Verde. Dopo la partita, Vozinha ha dichiarato che sua madre non era riuscita a ottenere il visto per entrare negli Stati Uniti e vederlo giocare. Jeffries ha affermato che tutte le spese sono state annullate e che si stanno organizzando i viaggi per permetterle di assistere alla prossima partita di Capo Verde, domenica contro l'Uruguay a Miami.