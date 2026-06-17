Vozinha, c'è la notizia più bella: l'annuncio sulla madre dell’eroe Mondiale

Chi è Vozinha

Vozinha è diventato una delle rivelazioni del Mondiale dopo aver effettuato una serie di parate decisive nel pareggio per 0-0 contro la Spagna, una delle favorite del torneo che ci si aspettava travolgesse il piccolo Capo Verde. Dopo la partita, Vozinha ha dichiarato che sua madre non era riuscita a ottenere il visto per entrare negli Stati Uniti e vederlo giocare. Jeffries ha affermato che tutte le spese sono state annullate e che si stanno organizzando i viaggi per permetterle di assistere alla prossima partita di Capo Verde, domenica contro l'Uruguay a Miami.