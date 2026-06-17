Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vozinha, c'è la notizia più bella: l'annuncio sulla madre dell’eroe Mondiale

Il 40enne portiere capoverdiano aveva lanciato un appello al termine dello storico match pareggiato con la Spagna: i dettagli
2 min
VozinhaCapo VerdeMondiali

La madre del portiere stella di Capo Verde, Vozinha, ha ottenuto il visto per entrare negli Stati Uniti in tempo per la prossima partita del figlio quarantenne ai Mondiali. Lo ha annunciato mercoledì il leader dei Democratici alla Camera, Hakeem Jeffries. 

Chi è Vozinha

Vozinha è diventato una delle rivelazioni del Mondiale dopo aver effettuato una serie di parate decisive nel pareggio per 0-0 contro la Spagna, una delle favorite del torneo che ci si aspettava travolgesse il piccolo Capo Verde. Dopo la partita, Vozinha ha dichiarato che sua madre non era riuscita a ottenere il visto per entrare negli Stati Uniti e vederlo giocare. Jeffries ha affermato che tutte le spese sono state annullate e che si stanno organizzando i viaggi per permetterle di assistere alla prossima partita di Capo Verde, domenica contro l'Uruguay a Miami.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS