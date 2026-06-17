Impresa Congo! Portogallo fermato all’esordio: Ronaldo invisibile, Conceicao scuote ma non basta

Altro risultato incredibile in questo mondiale: il Portogallo , nel giorno del suo esordio, non va oltre il punteggio di 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo . Passano solo sei minuti e i lusitani passano subito in vantaggio: cross di Pedro Neto e Joao Neves di testa sorprende Mpasi-Nzau. Ma la sorpresa arriva a fine primo tempo con il Congo che trova il pari grazie a Wissa su assist di Masuaku. Nella ripresa, la nazionale allenata da Roberto Martinez ci prova in tutti i modi, vedendosi annullare anche un gol in rovesciata di Joao Cancelo ma in fuorigioco. Impalpabile la prova di Cristiano Ronaldo , nella ripresa tenta la scossa la vitalità dello juventino Conceicao ma senza successo.

Portogallo-Congo 1-1, la cronaca

Bastano sei minuti ai lusitani per passare in vantaggio. Pedro Neto pennella un cross invitante dalla sinistra e Joao Neves si inserisce alla perfezione, trafiggendo Mpasi di testa per l'1-0. Gli africani tentano la reazione cinque minuti più tardi, quando Wissa ci prova con il mancino dal limite, con la palla che esce di poco alla destra di Diogo Costa. Il ritmo si abbassa e, a pochi secondi dal rientro negli spogliatoi, arriva l'inatteso pareggio. Masuaku mette al centro una palla dalla destra sugli sviluppi di un corner corto e Wissa incorna sotto la traversa da due passi, sfruttando al meglio una marcatura troppo leggera dei suoi avversari. Si va al riposo sull'1-1. Al 10' della ripresa, Cancelo chiude con una rovesciata vincente un'azione tutta di prima dei suoi ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 23' è Conceicao, entrato all'intervallo al posto di uno spento Bernardo Silva, a entrare in area dalla destra e a servire Ronaldo, il quale però si trova la palla troppo arretrata ed è impreciso nella conclusione. Gli uomini di Martinez si sbilanciano in avanti e lasciano spazio alle ripartenze dei rivali, a cui però manca in più occasioni la qualità necessaria per impensierire Diogo Costa. Nonostante alcuni ingressi di livello dalla panchina, tra cui quello di Leao, i vincitori dell'ultima edizione della Uefa Nations League non riescono a pungere.